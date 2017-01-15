Антонио КОНТЕ: «Челси пришлось играть без нападающего»

© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте остался впечатлен комфортной победой над «Лестер Сити» (3:0) и также прокомментировал ситуацию с Диего Костой, который пропустил встречу из-за повреждения.

Первый дубль в карьере Маркоса Алонсо и редкий гол головой в исполнении Педро позволили подопечным итальянского специалиста одержать 14-ю победу в последних 15 матчах чемпионата и увеличить отрыв от ближайшего преследователя, «Ливерпуля», который завтра встречается с «Манчестером», до 7 очков.

Не успев пообедать, Конте начал пресс-конференцию с просьбы к журналисту угостить его кусочком торта. Вскоре итальянец передразнил представителя прессы, оценившего его обращение поднятым вверх большим пальцем, аналогичным образом прокомментировав результат встречи на «Кинг Пауэр»…

«Сегодня важна наша победа и вклад в нее игроков, вышедших на поле, — комментирует Конте, на которого обрушился шквал вопросов относительно отсутствия Диего Косты. — Я доволен. После 13 побед подряд и 1 поражения сложно предсказать реакцию команды. Однако недавно в Кубке Англии и сегодня в чемпионате мы продемонстрировали, что нас непросто выбить из колеи».

«Мои футболисты показали потрясающий настрой и волю к победе. Кроме того, я хотел бы отдельно поблагодарить наших болельщиков. Они оказывали нам невероятную поддержку с первой до последней минуты встречи. Важно, чтобы мы всегда оставались единым целым. Мы заслужили эту победу и должны наслаждаться ей».

Сегодня два наших конкурента в борьбе за титул одержали победы. Трое остальных проводят свои матчи завтра…

«Мы провели вторую игру второй половины сезона. Теперь каждой команде очки будут доставаться с огромным трудом. Мы по-прежнему возглавляем турнирную таблицу и с каждой победой усиливаем давление на наших преследователей».

«Сегодня мы начали матч, уже зная результаты игр «Тоттенхэма» и «Арсенала», что дополнительно давило на нас. В столь непростой ситуации мы должны полагаться на свой опыт. Сейчас нам важно не терять очки».

Конте в очередной раз повторил, почему в сегодняшнем матче не принял участия Диего Коста

«Вы хотите знать правду? Я готов рассказать ее вам. Итак, во вторник во время тренировки Диего почувствовал боль в спине и вынужден был прекратить занятия. С этого момента он не тренировался и поэтому не попал в состав на сегодняшнюю встречу и не мог попасть в заявку или даже поехать с командой. В этом и есть вся правда».

«Я читал много разных слухов относительно его ситуации. По этому поводу я могу сказать, что при возникновении каких-либо проблем, повторюсь, в случае возникновения каких-либо проблем, я привык искать их решение в раздевалке, а не на страницах прессы».

Конте назвал любые разговоры о щедром предложении из Китая чисто спекулятивными и отметил, что физические кондиции нападающего будут оценены после возвращения игроков к тренировкам во вторник

«Сегодня меня не беспокоит эта ситуация. Сегодня моя команда показала великолепный футбол и, что более важно, командный дух».

«Если моя команда крупно и уверенно побеждает на выезде действующего чемпиона, я могу ни о чем не беспокоиться».

«Я должен отметить работу, которую проделали мои игроки, и сказать, что хочу продолжать вместе идти к победам».

Линию нападения сегодня возглавил Эден Азар, которому периодически помогали Виллиан и Педро

«Важно всегда иметь запасной план действий. Сегодня нам пришлось играть без выраженного нападающего. Сегодня и ранее против «Борнмута» мы доказали, что можем добиваться успеха при такой расстановке, одержав в обоих случаях крупные победы».

«Самое главное, чтобы мы при любых обстоятельствах оставались командой и имели под рукой решений для любых ситуаций. Иногда важно уметь адаптироваться к обстоятельствам».

Источник — ФК Челси

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