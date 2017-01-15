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Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Переход в Шахтер - большой шаг вперед для меня»

Аргентинский форвард прокомментировал переход в донецкий «Шахтер»

  • 15.01.2017 10:55
  • 1806 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Карпаты. Густаво Бланко-Лещук
© ФК Карпаты. Густаво Бланко-Лещук

Аргентинский нападающий «Карпат» Густаво Бланко-Лещук поделился эмоциями от своего трансфера в донецкий «Шахтер».

— Переход в  «Шахтер» - большой шаг вперед для меня. С новым клубом я смогу уже весной играть в Лиге Европы. Я очень благодарен «Карпатам» за то время, которое я провел здесь. Во Львове мне помогли развиться как футболисту и стать тем, кем я есть сейчас. Также очень благодарен болельщикам – я никогда не забуду их поддержку. Благодаря болельщикам я чувствовал себя во Львове как дома.

Как возник вариант с «Шахтером»? Пару дней назад агент мне об этом сообщил.

Я желаю успехов игрокам и тренерам «Карпат». Возможно, когда-нибудь я вернус в этот клуб. Думаю, президент  будет рад меня видеть.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 15.01.2017 11:15
    -2
    Сколько украинских игроков уже сделали этот "большой шаг" уже и не вспомнить.
    Где там Шиндер сейчас, кстати?
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 15.01.2017 11:37
    +6
    ТижденьТому у Шахтаря був одинПерспективний Борячук, а зараз Борячук,Бланко,Патрік,Будківський.
    А Бланку-Лещуку бажаю закріпитися в основі, досить не поганийФутболіст.
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    zhyr
    online
      zhyr, 15.01.2017 11:43
    +1
    от не розумію, Карпатам якось вдається знаходити хороших гравців, тренерів, при цьому постійно плетуться в нижній частині таблиці....в чому причина?
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    odiniznashix
    online
      odiniznashix, 15.01.2017 12:00
    0
    Шахтер сначала раздает своих молодых талантов по арендам, а потом тех, кто хорошо проявил себя забирает назад и продает или отдает в аренду куда-нибудь... только не в ЧУ, чтобы против них не играли.
    А кроме того еще и скупает перспективных игроков в других клубах Украины и опять же или держит в запасе или опять подальше от Украины распихивает.
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