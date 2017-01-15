© ФК Карпаты. Густаво Бланко-Лещук

Аргентинский нападающий «Карпат» Густаво Бланко-Лещук поделился эмоциями от своего трансфера в донецкий «Шахтер».

— Переход в «Шахтер» - большой шаг вперед для меня. С новым клубом я смогу уже весной играть в Лиге Европы. Я очень благодарен «Карпатам» за то время, которое я провел здесь. Во Львове мне помогли развиться как футболисту и стать тем, кем я есть сейчас. Также очень благодарен болельщикам – я никогда не забуду их поддержку. Благодаря болельщикам я чувствовал себя во Львове как дома.

Как возник вариант с «Шахтером»? Пару дней назад агент мне об этом сообщил.

Я желаю успехов игрокам и тренерам «Карпат». Возможно, когда-нибудь я вернус в этот клуб. Думаю, президент будет рад меня видеть.

Источник — ФК Карпаты

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