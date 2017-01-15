Богдан САРНАВСКИЙ: «Расторгнул контракт с Уфой и работаю с Ворсклой»

© ФК Шахтер Донецк. Богдан Сарнавский

Бывший вратарь «Шахтера» Богдан Сарнавский рассказал о возвращении из России в Украину и просмотре в полтавской «Ворскле».

— Богдан, почему вы вернулись в Украину, хотя не так давно уезжали в Россию, где подписывали контракт с «Уфой»?

— Так сложилась ситуация, о которой мне не хочется распространяться. Договорились с руководством «Уфы» о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.

— И пока вы свой выбор остановили на «Ворскле»?

— Совершенно верно. Работаю с командой в качестве потенциального новичка.

— Главный тренер полтавчан Василий Сачко заинтересован в ваших услугах?

— Это лучше у него спросить. По крайней мере, в разговоре с Василием Викторовичем я понял, что наставник на меня рассчитывает, а это большой стимул доказать тренеру свою профпригодность.

— В коллективе есть ребята, которых вы знаете?

— Заочно знаком чуть ли не со всеми футболистами, но больше других общаюсь с Димой Кравченко.

— Чем вас привлек полтавский вариант возможного продолжения карьеры?

— Просто хочется играть, чего в предыдущем клубе мне явно недоставало.

— Какую цель ставите на ближайшее время?

— Закрепиться в «Ворскле», расти в профессиональном плане, опять-таки играть, получать от этого удовольствие и радовать людей, которые за меня переживают.

— Если не конкретизировать, помимо «Ворсклы», у вас были еще варианты в Украине?

— Если даже и были, думаю, не стоит о них говорить. Сейчас все мои мысли связаны с Полтавой.

— Наслышаны ли о долгах перед футболистами «Ворсклы»?

— Да. Но это меня нисколько не отпугивает. Я поговорил с главным тренером, который объяснил мне ситуацию изнутри, и поэтому я здесь.

— У полтавчан стоит задача по итогам чемпионата пробиться в Лигу Европы...

— Если все сложится, буду только рад помочь команде осуществить эту мечту.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.