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Богдан САРНАВСКИЙ: «Расторгнул контракт с Уфой и работаю с Ворсклой»

Украинский вратарь покинул российский клуб в качестве свободного агента

  • 15.01.2017 10:31
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ФК Шахтер Донецк. Богдан Сарнавский
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Сарнавский

Бывший вратарь «Шахтера» Богдан Сарнавский рассказал о возвращении из России в Украину и просмотре в полтавской «Ворскле».

— Богдан, почему вы вернулись в Украину, хотя не так давно уезжали в Россию, где подписывали контракт с «Уфой»?
— Так сложилась ситуация, о которой мне не хочется распространяться. Договорились с руководством «Уфы» о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.

— И пока вы свой выбор остановили на «Ворскле»?
— Совершенно верно. Работаю с командой в качестве потенциального новичка.

— Главный тренер полтавчан Василий Сачко заинтересован в ваших услугах?
— Это лучше у него спросить. По крайней мере, в разговоре с Василием Викторовичем я понял, что наставник на меня рассчитывает, а это большой стимул доказать тренеру свою профпригодность.

— В коллективе есть ребята, которых вы знаете?
— Заочно знаком чуть ли не со всеми футболистами, но больше других общаюсь с Димой Кравченко.

— Чем вас привлек полтавский вариант возможного продолжения карьеры?
— Просто хочется играть, чего в предыдущем клубе мне явно недоставало.

— Какую цель ставите на ближайшее время?
— Закрепиться в «Ворскле», расти в профессиональном плане, опять-таки играть, получать от этого удовольствие и радовать людей, которые за меня переживают.

— Если не конкретизировать, помимо «Ворсклы», у вас были еще варианты в Украине?
— Если даже и были, думаю, не стоит о них говорить. Сейчас все мои мысли связаны с Полтавой.

— Наслышаны ли о долгах перед футболистами «Ворсклы»?
— Да. Но это меня нисколько не отпугивает. Я поговорил с главным тренером, который объяснил мне ситуацию изнутри, и поэтому я здесь.

— У полтавчан стоит задача по итогам чемпионата пробиться в Лигу Европы...
— Если все сложится, буду только рад помочь команде осуществить эту мечту.

Источник — MatchDay

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