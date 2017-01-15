Алан ПАТРИК: «Шахтер верит в меня»

© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Бразильский полузащитник накануне прибыл в расположение «горняков». Алан Патрик после более трех лет выступлений в чемпионате Бразилии вернулся в «Шахтер» и поделился эмоциями и планами на будущее.

– Алан, c возвращением в «Шахтер»! Какие чувства сейчас испытываешь?

– Я очень счастлив вернуться и буду крайне мотивирован. Клуб верит в меня и ждет, что я покажу свой лучший футбол. Буду стараться сделать это. Моя цель – использовать по максимуму предоставленную возможность на первом этапе сборов. Так что возвращаюсь я очень мотивированным, буду счастлив, если закреплюсь в составе «Шахтера» и оставлю свой след в истории клуба.

– За время твоего отсутствия многое изменилось: команду возглавил новый тренер, появились другие игроки, а «Шахтер» уже третий сезон вынужден выступать вне дома. Как относишься к таким переменам?

– Да, все уже будет немного по-другому. По факту я провел три с половиной года вне клуба. Сейчас я возвращаюсь и буду снова проходить период адаптации, поскольку все отличается от того, что было раньше. Но, думаю, что все пройдет легко, а другие бразильцы мне в этом помогут. И также я знаю, что в такой непростой ситуации «Шахтер» обеспечивает максимально комфортные условия всем нам – футболистам и сотрудникам.

– Удавалось следить за матчами «Шахтера» в чемпионате Украины и еврокубках?

– С чемпионатом Украины было сложно, потому что в Бразилии его не показывают. Только когда проходят игры Лиги чемпионов и Лиги Европы, у меня получается смотреть и болеть за своих товарищей и за всю команду.

– С кем из бразильцев «Шахтера» все это время поддерживал связь?

– Чаще всего общался и время от времени созванивался с Дентиньо. А сейчас, когда я присоединился к команде на сборах, то постараюсь как можно скорее наладить общение со всеми игроками. Как я уже говорил, я очень мотивирован преодолеть все преграды и достичь своих футбольных целей.

Источник — ФК Шахтер

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