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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «За два сбора Днепр проведет 11 матчей»

Главный тренер днепровского клуба рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 15.01.2017 09:56
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ФК Днепр. Дмитрий Михайленко
© ФК Днепр. Дмитрий Михайленко

Накануне отъезда «Днепра» на сбор в Турцию на вопросы ответил наставник команды Дмитрий Михайленко.

— Дмитрий Станиславович, команда после выхода из отпуска прошла медосмотр и тестирование, провела несколько тренировок. Как оцените психилогическое и функциональное состояние футболистов?
— Как всегда после длительного перерыва, все возвращаются к работе в приподнятом настроении. На следующий день после выхода из отпуска был еще и день рождения Валерия Лучкевича, что тоже добавило ребятам положительных эмоций. Так что работаем с хорошим настроением.

Что касается физического состояния, то молодые игроки быстро восстанавливаются. Они голодны до тренировок, до новых свершений. Должен сказать, что результаты тестирования нас порадовали.

— Как-то вы раскрыли имя самого быстрого игрока «Днепра» — им был Артем Довбик. Никто на тестах не сумел приблизиться к его результатам?
— Нет. Более того, он во всех четырех показателях, которые мы измеряем, занял первое место. Выиграл безоговорочно. В лидерах у нас, в принципе, одни и те же, но у нас нет соревнования между игроками. Мы следим за динамикой результатов каждого футболиста. Все на своих показателях: кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже, но серьезных провалов нет. Для начала зимних сборов результаты хорошие. У нас есть архив результатов за несколько лет, и мы знаем, что летом они выше, чем зимой. Сейчас мы довольны полученными данными. Это касается и скоростных качеств, и показателей функционального состояния.

— Ряд игроков покинули команду, и вместо них в обойму основного состава на сборе вольются несколько ребят из молодежного состава. Охарактеризуйте их, пожалуйста.
— Да, на первый сбор едут с нами Сафронов, Сухарь и Хучбаров. Они хорошо себя проявили в играх за молодежный состав. Нам нужен центральный защитник для тренировочного процесса, и такой опыт для Саши Сафронова будет очень полезен. В нем мы видим потенциал. То же касается Тимофея Сухаря. Он стабильно играл за юношескую сборную Украины, показывал зрелую игру. Как и Сафронов, он спокойно воспринимает стрессовые ситуации на поле. Плюс они оба хорошо физически сложены. Мы на них рассчитываем, и для них это будет возможность вырасти. Камиль Хучбаров — игрок с очень хорошими скоростными качествами. Возможно, он ипока не такой атлетичный, но у него есть другие сильные стороны. Он уже давно находится в нашей структуре, и мы хорошо его знаем. Он заслужил этот шанс своей работой и игрой на протяжении длительного времени.

— Как будет строиться работа на сборе? Запланирован целый ряд контрольных матчей...
— Мы запланировали 11 матчей на два сбора. Еще рано говорить о конкретных соперниках, но мы их будем подбирать разного уровня. Если наш основной состав можно назвать относительно опытным — в составе есть 20-летние игроки, то в другом составе будут и 17-18-летние футболисты. Будем стараться дать возможность сыграть всем. Опять же, нам нужно играть с хорошими противниками, чтобы ребята чувствовали уверенность и быстрее росли.

Источник — ФК Днепр

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