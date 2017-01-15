Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Лещуком интересовались разные клубы»

© ФК Карпаты. Юрий Дячук-Ставицкий

Генеральний директор ФК «Карпати» Юрій Дячук-Ставицький пояснив причини, через які аргентинський нападник Ґуставо Бланко-Лещук перейшов до донецького «Шахтаря».

«Звичайно, нам дуже не хотілося відпускати Ґуставо, адже він по праву вважався одним з найсильніших нападників в нашому чемпіонаті. У «Карпатах» Лещук був лідером, забивав і весь час грав на команду. Фактично, ми відкрили його, бо в попередніх клубах аргентинцю не щастило: він не міг ніде затриматися, мало забивав, отримував травми. По трохи ми вивели його на дуже серйозний рівень і, звісно, хотіли продовжити співпрацю, запропонували новий контракт на дуже привабливих умовах, адже своєю грою Ґуставо це заслужив. Але, на жаль, він нам відмовив. Очевидно, відчував чи знав, що за ним стежать і цікавляться клуби, які виступають на вищому рівні, грають в єврокубках. Це його вибір. Як би нам не було прикро» – розповідає Юрій Дячук-Ставицький.

«Якби не відбувся цей трансфер, то вже на початку лютого Лещук отримав би право підписати попередній контракт із будь-яким клубом, а влітку залишив би «Карпати» на правах вільного агента. Зазвичай, коли футболісти підписують попередні контракти, вони вже зовсім по-іншому грають, більше себе бережуть, менше думають про команду. Я не стверджую, що так сталось би і в нашому випадку, але ми теж мали б якось себе захистити від подібних ризиків».

«Сказати, що перехід Лещука став для нас несподіванкою, я не можу. Ним цікавилися різні клуби, але найбільш наполегливим виявився саме «Шахтар». Те, що Ґуставо може залишити «Карпати» вже зараз, ми здогадувалися ще в кінці минулого року, тому запросили на збори гравців, які змогли б його замінити. Як свідчить історія, нам дуже часто вдавалося знаходити маловідомих гравців, які розкривалися в «Карпатах» і приносили клубу користь. Так сталося і з самим Лещуком, якого ми розшукали у нижчому дивізіоні Швеції. Тому я впевнений, що святе місце порожнім не залишиться – знайдемо адекватну заміну» – підсумував генеральний директор ФК «Карпати».

Источник — ФК Карпаты

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