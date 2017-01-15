Днепр отправился на сборы в Турцию

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Утром 15 января «Днепр» отправляется на сбор в Турцию. В состав делегации команды вошли 26 футболистов.

Вратари: Андрей Лунин, Алексей Баштаненко, Даниил Кучер;

защитники: Александру Влад, Владимир Полевой, Дмитрий Нагиев, Максим Лопыренок, Владимир Адамюк, Евгений Чеберячко, Александр Сваток, Тимофей Сухарь, Александр Сафронов;

полузащитники: Сергей Кравченко, Юрий Вакулко, Валерий Лучкевич, Руслан Ротань, Андрей Близниченко, Владислав Кочергин, Игорь Когут, Максим Лунев, Евгений Чеберко, Камиль Хучбаров, Ярослав Гоменко;

нападающие: Артем Довбик, Олег Кожушко, Денис Баланюк.

Как мы сообщали ранее, в Турции местом дислокации днепрян станет отель Miracle Resort в городке Лара. На расположенных рядом полях они будут работать до 29 января. На этот период запланированы пять контрольных матчей: 19, 23, 25, 27 и 29 января.

Источник — ФК Днепр

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