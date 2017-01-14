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17-й тур
Шавиш
2:2
Спортинг Л
14.01.2017, FT

Шавиш — Спортинг — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Примейры «Шавиш» — «Спортинг»

  • 15.01.2017 09:41
  • 69 просмотров
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В поединке 17-го тура чемпионата Португалии «Шавиш» — «Спортинг» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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