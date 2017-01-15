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Шахтер провел первую тренировку в Ла-Манге

К местному тренировочному центру «горняки» ездят на велосипедах

  • 15.01.2017 09:39
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

14 января стартовал первый сбор «Шахтера». Футболистов и персонал клуба, прибывших днем рейсом из Киева, в отеле Principe Felipe встречал тренерский состав во главе с Паулу Фонсекой. После короткого обмена поздравлениями и впечатлениями об отпуске игроки отправились пообедать и отдохнуть, чтобы уже вечером собраться на первой в 2017 году тренировке.

«Горняки» решили отказаться от автобуса и двухкилометровый путь к местному тренировочному центру преодолевали на велосипедах, которые, похоже, становятся традиционным для сборов дончан транспортом. Занятие носило втягивающий характер: после вступительного слова наставника футболистов ждала легкая разминка и работа с мячом.

В хорошем настроении пребывали и бразильцы, уже присоединившиеся к команде. Исмаили, Тайсон, Марлос, Азеведо, а также аргентинец Факундо Феррейра приняли участие в первой тренировке. Остальные легионеры – Фред, Бернард, Дентиньо и Алан Патрик – прибыли в отель перед ужином.

С воскресенья дня сборы войдут в привычное русло: «Шахтер» ждут две тренировочные сессии и восстановительные процедуры.

Источник — ФК Шахтер

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