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17-й тур
Бенфика
3:3
Боавишта
14.01.2017, FT

Бенфика — Боавишта — 3:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Примейры «Бенфика» — «Боавишта»

  • 15.01.2017 09:38
  • 105 просмотров
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В поединке 17-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» — «Боавишта» команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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