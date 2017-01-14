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20-й тур
Интер Милан
3:1
Кьево
14.01.2017, FT

Интер Милан — Кьево — 3:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Серии А «Интер Милан» — «Кьево»

  • 15.01.2017 09:35
  • 79 просмотров
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В поединке 20-го тура чемпионата Италии «Интер Милан» — «Кьево» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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