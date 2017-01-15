Артур РУДЬКО: «Конкуренция в Динамо остается высокой»

© ФК Динамо Киев. Артур Рудько

Голкипер «Динамо» Артур Рудько поделился своими впечатлениями после прохождения обязательного медобследования, предшествовавшего отправлению на зимние сборы в Марбелью, а также ожиданиями от второй части сезона.

- Были ли какие-то особенности в нынешнем медицинском обследовании по сравнению с предыдущими?

- В общем, нет. Все стандартно, не первый год проходим подобные процедуры, поэтому мы уже привыкли.

- Присутствовали какие-то опасения перед тем, как зайти к тому или иному врачу?

- Неприятно лишь было, когда из вены кровь брали. Тем более, заполняли сразу пять колб – не понимаю, зачем так много. Но, наверное, так нужно, врачам виднее.

- Согласишься, что подобное тщательное обследование является обязательным, поскольку футболисты едут на сборы, где выполняют большой объем работы?

- Да, конечно. Здоровье – прежде всего, поэтому все с пониманием относятся к тем процедурам, которые приходится проходить здесь.

- Некоторые футболисты после отпуска имеют проблему лишнего веса...

- В «Борисе» нам измеряют, кроме массы тела, еще и процент жира. И это является хорошим показателем, кто сколько наел за зимние праздники (улыбается). У наших игроков с этим никаких проблем нет, ведь все профессионалы, и умеют контролировать себя.

- Сергей Ребров на встрече с болельщиками отметил, что одной из главных проблем «Динамо» в первой части сезона было большое количество пропущенных мячей, поэтому на зимних сборах в этом плане футболистов ожидает серьезная работа. Согласен с наставником?

- Вполне. Впрочем, иначе, наверное, и не могло быть, ведь много новых игроков вливалось в команду, в каждом матче постоянно по три-четыре молодых игрока выходили на поле, что, конечно же, не могло не сказываться на игре и результатах команды.

- Игровую карьеру завершил Шовковский, Рыбка перешел в турецкий клуб. Как считаешь, достаточная ли на данный момент конкуренция на вратарской позиции?

- Есть Максим Коваль, есть Жора Бущан. Они давно находятся в «Динамо» и конкуренция остается на высоком уровне. Никому место в основном составе не гарантировано, и все едут на сборы, чтобы доказывать, кто лучший и достоин играть в стартовом составе.

Источник — ФК Динамо Киев

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