Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Бланко-Лещук переходит в Шахтер

Нападающий «Карпат» отправился в расположение «горняков»

  • 15.01.2017 00:46
  • 702 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Львівські «Карпати» та донецький «Шахтар» домовились про трансфер Ґуставо Бланко-Лещука. Нападник залишив Анталью, де свої збори проводять «зелено-білі» та вирушив до іспанської Ла-Манги, у табір «Шахтаря», для проходження медогляду і підписання особистого контракту.

Ґуставо Бланко-Лещук перейшов до «Карпат» у лютому 2016 року. Одразу закріпився в команді на позиції центрального нападника. Загалом за «левів» зіграв 26 матчів, в яких забив 9 голів.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Дьявол
      Дьявол, 15.01.2017 00:59
    0
    Будковский автоматически перемещается в Анжи)))
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 15.01.2017 01:03
    0
    и мы хотим сделать чемпионат сильнее??? вот нахер он вам надо, чтобы ДК не достался?
    Ссылка
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 15.01.2017 01:07
    -1
    Совсем печальны, похоже, ахметкины дела. Если уж Шахтер только в нашем ослабевшем чемпионате усиление ищет да арендованных возвращает, то все грустно. Бразильцы-то рано или поздно закончатся.
    Ссылка
    Глумарио
      Глумарио, 15.01.2017 01:10
    0
    movkli, 15.01.2017 01:03
    и мы хотим сделать чемпионат сильнее??? вот нахер он вам надо, чтобы ДК не достался?
    а в других чемпионатах иначе?
    Ссылка
    ne_zidan
      ne_zidan, 15.01.2017 01:15
    +1
    Через два года наш чемпионат будет сугубо украинским, ну и Срна как священная корова будет выходить на 10-15 мин.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.