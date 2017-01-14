В составе сборной Камеруна весь матч провел Адольф Тейку, который ранее выступал в запорожском «Металлурге».
Кубок Африки
Группа A. 1-й тур
Буркина-Фасо - Камерун - 1:1 (0:1)
Голы: Муканджо, 35 (0:1). Дайо, 75 (1:1).
Буркина-Фасо: Коффи, Коне, Мало, Дайо, Кулибали, Ал.Траоре, Аб.Траоре (Зонго, 74), Каборе, Накульма, Б.Траоре (Диавара, 61), Питруапа (Бансе, 86).
Камерун: Ондоа, Тейку, Ойонго, Мабука, Нгадо, Сиани, Манджек, Зуа, Муканджо, Нжи (Салли, 77), Бассогог (Токо Экамби, 84).
Источник — Sport.ua
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