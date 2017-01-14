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Интер переиграл Кьево

Хозяева во втором тайме забили три гола

  • 14.01.2017 23:48
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«Интер» – «Кьево» - 3:1
Голы:  0:1 – 34 Пеллиссье,  1:1 – 69 Икарди,  2:1 – 86 Перишич,  3:1 – 90 Эдер.

«Интер» – Ханданович, Мурильо, Ансальди (Эдер, 60), Д`Амброзио, Миранда, Жоау Мариу (Банега, 70), Кондогбиа, Кандрева (Паласио, 82), Гальярдини, Перишич, Икарди.
«Кьево» – Соррентино, Дайнелли, Гобби, Фрей (Сполли, 60), Гамберини, Бирса (Иско, 46), Радованович, Бастьен, Кастро (де Гузман, 73), Меджорини, Пеллиссье.

Предупреждения: Бирса (32), Радованович (63), Сполли (81).

Источник — Sport.ua

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