Интер переиграл Кьево

Через два года наш чемпионат будет сугубо украинским, ну и Срна как священная корова будет выходи...

а в других чемпионатах иначе?

Совсем печальны, похоже, ахметкины дела. Если уж Шахтер только в нашем ослабевшем чемпионате усил...

и мы хотим сделать чемпионат сильнее??? вот нахер он вам надо, чтобы ДК не достался?

Будковский автоматически перемещается в Анжи)))