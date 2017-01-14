Интер переиграл Кьево

«Интер» – «Кьево» - 3:1
Голы: 0:1 – 34 Пеллиссье, 1:1 – 69 Икарди, 2:1 – 86 Перишич, 3:1 – 90 Эдер.
«Интер» – Ханданович, Мурильо, Ансальди (Эдер, 60), Д`Амброзио, Миранда, Жоау Мариу (Банега, 70), Кондогбиа, Кандрева (Паласио, 82), Гальярдини, Перишич, Икарди.
«Кьево» – Соррентино, Дайнелли, Гобби, Фрей (Сполли, 60), Гамберини, Бирса (Иско, 46), Радованович, Бастьен, Кастро (де Гузман, 73), Меджорини, Пеллиссье.
Предупреждения: Бирса (32), Радованович (63), Сполли (81).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.