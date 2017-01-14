Депортиво и Вильярреал сыграли вничью

«Депортиво» – «Вильярреал» - 0:0
«Депортиво» – Тытонь, Сидней, Аррибас, Наварро, Луизинью, Чолак, Борхес, Морено (Борха Валье, 76), Гильерме, Лауре, Андоне (Хоселу, 83).
«Вильярреал» – Асенхо, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Руис, Дос Сантос, Тригерос, Сориано, Кастильехо, Пато (Ндиайе, 86), Борре (Марио Гонсалес, 68).
Предупреждение: Тригерос (79).
Источник — Sport.ua
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