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Депортиво и Вильярреал сыграли вничью

Команды голов не забили

  • 14.01.2017 23:37
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«Депортиво» – «Вильярреал» - 0:0

«Депортиво» – Тытонь, Сидней, Аррибас, Наварро, Луизинью, Чолак, Борхес, Морено (Борха Валье, 76), Гильерме, Лауре, Андоне (Хоселу, 83).
«Вильярреал» – Асенхо, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Руис, Дос Сантос, Тригерос, Сориано, Кастильехо, Пато (Ндиайе, 86), Борре (Марио Гонсалес, 68).

Предупреждение: Тригерос (79).

Источник — Sport.ua

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