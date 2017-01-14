Динамо вышло из отпуска

© fcdynamo.kiev.ua. Сергей Сидорчук

Перед отлетом на сбор в Испанию динамовцы, выйдя из отпуска, проходят медицинское освидетельствование в клинике «Борис». Медосмотр разбит на два дня – в субботу одна половина игроков, в воскресенье – вторая.

В первой группе игроков, которые показались после отпуска докторам, были Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Артур Рудько, Виталий Буяльский, Артем Беседин, Евгений Хачериди и Александр Гладкий. Последний, как сказал Ребров, тоже едет на сбор – ему наставник предоставит еще один шанс проявить себя.

Источник — Sport.ua

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