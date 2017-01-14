Атлетико побеждает Бетис

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КАН-2017. Габон и Гвинея-Биссау в первом матче турнира разошлись миром 22:20 — Ika Ika Звучить як сарказм, але в них досить непогані ігри на кубку Африки.Принаймі декілька років тому н... 22:07 — Алексей Никитенко Очень важно, спасибо за инфу! А то мы с ребятами переживали : как там у них в африке...

Макаренко отказался продлевать контракт с Динамо 22:12 — samuray83 більш ніж посреднє "ДК" - Макаренко цікавіший Антунеша 22:03 — Ihor8 Да и ладно. Посредственный игрок. Жаль что ДК не может напрячься и не заполучить в свои ряды Лучк...