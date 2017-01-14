Атлетико побеждает Бетис

«Атлетико» – «Бетис» - 1:0
Гол: 1:0 – 8 Гайтан.
«Атлетико» – Мойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Годин, Сауль, Габи, Гайтан (Феррейра Карраско, 63), Коке, Гризманн (Хименес, 90), Торрес (Гамейро, 70).
«Бетис» – Адан, Рамирес (Матиас Науэль, 70), Дурмиси, Пиччини, Пеццелья, Мартен, Донк, Брашанац (Санчес, 66), Себальос, Рубен Кастро, Алегрия (Зозуля, 82).
Предупреждения: Пиччини (61), Алегрия (79), Себальос (89).
Источник — Sport.ua
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