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Атлетико побеждает Бетис

«Атлетико» в домашнем поединке минимально побеждает «Бетис»

  • 14.01.2017 21:26
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«Атлетико» – «Бетис» - 1:0
Гол:  1:0 – 8 Гайтан.

«Атлетико» – Мойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Годин, Сауль, Габи, Гайтан (Феррейра Карраско, 63), Коке, Гризманн (Хименес, 90), Торрес (Гамейро, 70).
«Бетис» – Адан, Рамирес (Матиас Науэль, 70), Дурмиси, Пиччини, Пеццелья, Мартен, Донк, Брашанац (Санчес, 66), Себальос, Рубен Кастро, Алегрия (Зозуля, 82).

Предупреждения: Пиччини (61), Алегрия (79), Себальос (89).

Источник — Sport.ua

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