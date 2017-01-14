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Леонид Кучук в гостях у Sport.ua

Известный футбольный тренер ответит на вопросы читателей и редакции сайта

  • 14.01.2017 21:15
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Football.ua. Леонид Кучук
© Football.ua. Леонид Кучук
В понедельник, 16 января, Sport.ua проведет первую в этом году веб-конференцию, гостем которой станет известный футбольный тренер Леонид Кучук. Белорусский специалист знаком украинским болельщикам по работе с киевским «Арсеналом», который впервые в истории клуба вывел в еврокубки.
 
Начало конференции - в 11:00. Задавать вопросы Леониду Станиславовичу можно уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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