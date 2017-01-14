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КАН-2017. Габон и Гвинея-Биссау в первом матче турнира разошлись миром

Гола Пьера-Эмерика Обамеянга не хватило хозяевам для победы

  • 14.01.2017 21:12
  • 632 просмотров
  • 3 комментария
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vseprosport.ru. Пьер-Эмерик Обамеянг
© vseprosport.ru. Пьер-Эмерик Обамеянг
Габон и Гвинея-Бисау сыграли вничью в стартовом матче Кубка Африки - 1:1. В составе хозяев турнира отличился Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской «Боруссии» - этот мяч стал первым на турнире. От поражения гвинейцы спаслись на 90-й минуте.
Сегодня на поле также выйдут две другие сборные группы A - Буркина-Фасо и Камерун.
 
Кубок Африки
 
1-й тур. Группа A
 
Габон - Гвинея-Биссау - 1:1 (0:0)
Голы: Обамеянг, 52 (1:0). Ж.Суариш, 90 (1:1). 
 
Габон: Овоно, Экуэле Манга, Палюн, Аппиндангой, Обианг, Тандигора (Бийого Поко, 84), Ндонг, Лемина (Канга, 73), Обамеянг, Буанга, Эвуна (Кевин, 88).
 
Гвинея-Биссау: Мендеш, Ж.Суариш, Дабо, Рудинилсон, А.Суариш, Силва, Зезинью, Франсишку Жуниор (Алдаир, 74), Наниссиу, Камара (Менди, 66), Жоау Мариу (Пикети, 61).
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 14.01.2017 21:40
    -2
    Гибонцы фавориты турнира!
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    Алексей Никитенко
      Алексей Никитенко, 14.01.2017 22:07
    -1
    Очень важно, спасибо за инфу! А то мы с ребятами переживали : как там у них в африке...
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    Jeck
    online
      Jeck, 14.01.2017 22:20
    0
    Алексей Никитенко, 14.01.2017 22:07
    Очень важно, спасибо за инфу! А то мы с ребятами переживали : как там у них в африке...
    Звучить як сарказм, але в них досить непогані ігри на кубку Африки.
    Принаймі декілька років тому назад.
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