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Бакалов будет помощником Кучука в Стали

Экс-наставники киевского «Арсенала» снова поработают вместе

  • 14.01.2017 21:02
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По информации источника, помощником Леонида Кучука в днепродзержинской «Стали» будет Юрий Бакалов.

50-летний специалист был в штабе Кучука в «Арсенале». Последним клубом Юрия Бакалова был грузинский «Зугдиди».

Ранее была информация, что Леонид  Кучук подпишет контракт со «Сталью» 15-го января. 

Источник — Трибуна

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