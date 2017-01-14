Бакалов будет помощником Кучука в Стали

По информации источника, помощником Леонида Кучука в днепродзержинской «Стали» будет Юрий Бакалов.
50-летний специалист был в штабе Кучука в «Арсенале». Последним клубом Юрия Бакалова был грузинский «Зугдиди».
Ранее была информация, что Леонид Кучук подпишет контракт со «Сталью» 15-го января.
Источник — Трибуна
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