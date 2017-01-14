Болонья добывает победу в гостях

«Кротоне» – «Болонья» - 0:1
Гол: 0:1 – 51 Джемаили.
«Кротоне» – Кордац, Мартелла, Чеккерини, Феррари, Рози, Роден (Сими, 77), Крисетиг, Капецци (Налини, 57), Палладино, Тротта (Ньяоре, 64), Фальчинелли.
«Болонья» – Миранте, Майетта, Масина, Торосидис (Крафт, 29), Гастальделло (Иконому, 42), Надь, Вивиани (Пульгар, 83), Джемаили, Крейчи, Ди Франческо, Дестро.
Предупреждения: Палладино (4), Гастальделло (40), Фальчинелли (68), Масина (71), Майетта (76), Надь (86).
Источник — Sport.ua
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