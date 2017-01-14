Алексей ШЕВЧЕНКО: «В сборной Шевченко рассказывал о Челси»

© zarya-lugansk.com. Алексей Шевченко

Однозначно, минувший год пока что лучший в карьере 24-летнего вратаря. Он с лихвой компенсировал предыдущие невзгоды— неудавшуюся карьеру в киевском «Динамо», последующие скитания по арендам, которые завели даже на Кавказ. Зато в 2016-м талантливый голкипер наконец нашел свою команду - 22 января исполнится ровно год, как подписан контракт с луганской «Зарей». И с тех пор дела у парня шли только понарастающей, а увенчались заслуженным отпуском.

«Я слишком азартный, поэтому на горных лыжах не спускаюсь»

— Леша, потрудился ты на славу. А насколько хорошо отдохнул?

— Прекрасно! Вместе с Соболем в Доминикану летали. Там еще компания подобралась, и девочки, и парни. Весело провели время.

— Ты играл в Грузии, но не влюбился в горы? Предпочитаешь моря-океаны, жаркие страны?

— На Кавказе фантастически красиво, потрясающие горы. Один из самых лучших лыжных курортов. Но я азартный человек, боюсь, если начну на лыжах кататься, пойдут разные выкрутасы, и для моей карьеры это плохо закончится.

А зимой у нас здесь и так холодно, еще и в горы срываться… Подумал, поеду-ка я лучше в тепло. Отдыхали просто —валялись на пляже.

— Водные лыжи, подводная охота, рыбалка с катера – что пробовал, что хотел бы попробовать?

— Особо ничего не пробовал, не рискую своим здоровьем.Ходили на яхте, смотрели другой остров, очень живописный, правда, ныряли чуть-чуть.

— Новый год уже в родном Днепре праздновал?

— Да, с родителями отметили.

— Подарков родственникам много навез?

— Конечно, у меня семья большая. Мне и самому нравится презенты под елочкой находить, кто ж этого не любит (улыбается). Нет, обошлись без маскарадных костюмов. В детстве? Ой, по-моему, один раз зайцем был (смеется).

«Матчи в Лиге Европы и вызов в сборную дорогого стоят»

— Извиняй, но футбольные расспросы начнутся не с тебя. Твой одноклубник Александр Караваев ушел в «Фенербахче». Турки его в матчах Лиги Европы заприметили?

—Думаю, да, он здорово провел и домашнюю, и выездную встречу против стамбульцев. Понравилась его игра, они его и забрали. Тем более, Саша весь сезон неплохой дал. За сборную тоже показывал хороший футбол, даже передачей отличился. Так что по делу все.

— Наверное, тебя можно поздравить? Самый удачный твой год?

— В моей карьере, наверное, да. Вызов в сборную, матчи Лиги Европы с такими соперниками — это дорогого стоит, большой опыт.

— Сейчас в Турцию много наших едет. Тебя куда душа зовет?

— У меня предложений пока не было. Но меня и в «Заре» все устраивает — коллектив, тренерский штаб, команда.

— Первым шагом на пути к успеху стало подписание контракта с «Зарей»? Решился сразу? Надоело по арендам бегать?

— Ну, конечно! Раньше я ведь оказывался в командах, где главным было желание президента, руководителей, а здесь с самим тренером поговорил, напрямую. Юрий Николаевич прямо сказал:«Есть желание с тобой работать». Поговорили, и я, не раздумывая, пошел в «Зарю». Тотчас приехал подписывать контракт.

— Все отмечают прекрасную атмосферу в луганском коллективе. Что все тут же бросились помогать?

— Конечно, все поддерживали, никогда и никто не смотрел на меня, как на чужака. Все приняли, тем более, многих ребят знал лично, в сборных молодежных пересекались. Не знал, наверное, только Григория Ярмаша, и еще пару человек. Коллектив отличный, все здорово.

— Петряк с Гордиенко даже жили одно время в одной квартире. Ты с кем так близко сдружился?

— Я со всеми общаюсь – Чайковский, Сухоцкий, Соболь, с тем же Ваней Петряком. С Любой (Желько Любенович – прим. авт.) могу созвониться и пойти выпить кофе.

— Ты как-то вспоминал, что через Виталия Вернидуба был знаком с Андреем Пилявским – это два бывших защитника «Зари». А с сыном тренера как познакомился?

— Когда вместе были в запорожском «Металлурге». Еще тогда сдружились и начали общаться, до сих пор поддерживаем связь. Вот он с отдыха прилетал, мы с ним виделись в Запорожье, посидели и пообщались, рассказали, как у кого дела.

«Здорово, что Никиту забрали в «Шахтер»

— Какое первое впечатление произвел Вернидуб? Как общались потом?

— Ну, с ним мы тоже работали еще в «Металлурге». Хороший тренер, специалист, только положительные слова в его адрес могу сказать. Видно, сильная личность, которая вселяет уверенность. Человек с характером, не любит проигрывать, впрочем, как и все.

— Дебют свой в «Заре» помнишь? Апрель прошлого года, в Кубке Украины «Волынь» вынесли —5:0? Классно «насухо» отыграть первый матч?

— Каждый матч на ноль хочется отстоять. Но во встрече с «Волынью» нужно было не просто удачно сыграть, но и доказать, что не зря в меня поверили. В итоге, неплохо получилось.

— А вот в чемпионате не очень: проиграли «Днепру» —1:2. Переволновался? Ведь до этого «Заря» удачно играла против днепрян.

— Волнения особого не было. Просто случилось такое, рикошет, еще что-то, и получилось, так сыграли.

— В прошлом чемпионате, пока ты адаптировался в «Заре», даже два матча за дубль пришлось отыграть. Сомневался тогда, что пробьешься в основу, там ведь твой однофамилец безоговорочным первым номером считался?

— Всегда понимал, что Никиту будет тяжело вытеснить. Он кандидат в сборную, и выдал такие два сезона!..Очень хорошо играл, поэтому нужно было доказывать свою состоятельность постоянно. И в матчах за дубль, и на тренировках была здоровая конкуренция. Получилось, он ушел, и я смог пробиться, доказать, что могу быть лучше Левченко и Чуваева.

— Да, Шевченко вовремя вернули летом в «Шахтер». Это облегчило конкуренцию? Порадовался за себя и за коллегу?

— Никита мой хороший друг, мы общаемся, созваниваемся. Вот был в Киеве, виделись с ним. Он заслуживает того, что попал в «Шахтер», много работал, хороший сезон опять же выдал. Рад за него.У него контракт с «Шахтером». Забрали его и сейчас потихоньку дают играть, это здорово.

Суркис сказал: «Тренерский штаб Реброва на тебя не рассчитывает»

—Так ведь и у тебя был похожий шанс. Совсем немного поиграв в «Металлурге», ты в 21 год оказался в «Динамо». Подписывая контракт зимой 2013-го, понимал, что сходу тебя в основу никто не пустит.

— Так-то оно так, но я всю жизнь мечтал играть в «Динамо», Андрей Шевченко мой кумир, из-за этого тоже хотел попасть именно в Киев. Поступило предложение, и я решил подписать с ними контракт. Потом мне сказали, что это меня руководство взяло.

Начались аренды. Сначала неудачно пробовался в «Говерле» у Грозного, потом в «Олимпике». Но мне Санжар очень честно сказал:«Не знаю, как вы там договаривались— там агент договаривался с руководством—но у тебя трудная ситуация.У нас тут свои ребята ,Заур, который команду в высшую лигу выводил, есть Литовка, а ты арендованный, нет смысла тебя ставить. Буду ставить только, если они будут плохо стоять». Я честно отрабатывал контракт и все.

Сейчас у нас с Санжаром теплые отношения, я всегда рад его видеть.Когда на награждении были, сидели за одним столиком, общались, хороший человек.

— Что делал потом? Ведь в Грузию отправился только в марте 2015 года.

— Вели дела по моему трансферу, хотел поехать с первой командой, чтобы доказать, определиться уже. Тренерский штаб решил, чтобы я с «Динамо-2» тренировался, и тоже искал себе аренду. Встреча с президентом была, он говорил, поиграй во второй команде, потом будем решать. Я пришел в «Динамо-2», но там опять поменялось, и сказали идти в аренду.

«Торпедо» (Кутаиси), потом в «Дилу» пошел, поиграл. Но после меня все равно не брали в первую команду «Динамо», потому что мало игровой практики. Хотя у меня вроде и практика была, в квалификации Лиги чемпионов «Дила» с «Партизаном» встречалась, я стоял. Словом, приехал из Грузии, пошел с агентом к президенту. Он объяснил примерно так: «Не хочу сказать, что он плохой вратарь, просто на него не рассчитывает тренерский штаб Реброва».

В итоге, разорвали контракт, дали статус свободного агента. Я позвонил Вернидубу, он меня давно приглашал. Сказал:«Если есть желание работать— вот мяч, поле, доказывай. Будешь сильнее Никиты,будешь стоять». Вот так и началась моя жизнь в «Заре» (улыбается).

— Расскажи, что в Грузии за чемпионат?

— Очень открытый. Там нет такого, что кто-то играет от обороны, все бегут в атаку. И могут не вернуться, поэтомуслишком открытый футбол.Как вратарю мне нравилось, много моментов.

Украинский чемпионат, конечно, гораздо серьезнее. Там опять же финансы, условия плохие: пару команд, которые что-то могут, и платят. А остальным тяжело. Я общаюсь с ребятами, пишут, что очень тяжело, все хотят уезжать оттуда.

Мне повезло, что я был в команде с Ираклием Модебадзе, Дато Квирквелия, которые в запорожском «Металлурге» играли. Они старше, меня поддерживали, все показывали. В этом плане не очень трудно было.

— Все пробовал, чем славится Грузия – вино, шашлык, мандарины?

— Очень гостеприимный народ. Когда в первый раз приехал, наверное, три килограмма сходу набрал–хачапури, хинкали, вся эта вкуснотища. Взвешивания не было, а все любят покушать. К тому же веселые все, сразу домой приглашали, вели с родителями познакомиться. В этом плане очень хорошо.

«Не каждый день тебе болельщики «МЮ» стоя аплодируют»

— В первой части нынешнего чемпионата вы так прилично шли, «Динамо» на выезде обыграли – 1:0.Что случилось на финише, когда в четырех турах кряду не могли победить?

— Не знаю, может, наелись, первый опыт, когда на третий день игры, Лига Европы. Может, нужно было корректировки ставить, или ребятам подходить и самим говорить, что устал, отдохнуть чуть. Возможно, распределить силы не смогли, не могу сказать.

Для нас это первый опыт, делаем выводы, чтобы в следующем сезоне попасть в еврокубки и выступать там по-другому.

— Узнав соперников по группе Лиги Европы, ты лично ахнул?

— Нет, я хотел «Манчестер». Правда, хотел бы еще из итальянского чемпионата команду. Но и «Фейеноорд» с «Фенербахче» — тоже было неплохо. Где еще проверять себя, как не с такими соперниками?..

— Оказалось все не так и страшно? По крайней мере, «Фенербахче» дома должны были обыгрывать?

— Согласен, но так случилось, значит, так и должно быть. Нельзя расслабляться, нелепый рикошет залетел.

— Чем тебе запомнились противостояния с легендарными англичанами?

— Эмоциями. Когда там играли, обстановка была сумасшедшая!Весь стадион стоя аплодировал: такого нигде не встречал, чтобы тебе болельщики соперника хлопали. Тем более, какой стадион! Но болельщики доброжелательные.

— Моуриньо запомнился своими гримасами, апелляциями к судьям, болельщикам? Или вживую его кривляния не так эффектно смотрятся, как по телевизору?

— Запомнился. Видел это все, но я стараюсь не обращать на подобные выходки внимание.

— В текущем чемпионате ты уже стал основным – 16 матчей из 18-ти отыграл. Мечта сбылась?

— Понятно, что хочу играть в каждом матче, но есть более серьезные цели, чем просто стоять в рамке — нужно завоевывать что-то, выигрывать.

— Юрий Вернидуб и другие руководители «Зари» долго не решались говорить о медалях вслух. И в прошлом первенстве вам таки чуток не хватило – отдали третье место «Днепру». Это был удар?

— Ну да, мы растранжирили большой гандикап. В нужных играх теряли очки, где должны были брать, и все. Может, отдали все силы на Кубок.Но случилось, как случилось, мы сделали правильные выводы, и, думаю,больше не будем допускать таких ошибок.

—В нынешнем чемпионате «Заря» уже даже побывала на втором месте. Как думаешь, по силам взять медали и сразу серебряные?

— Конечно, будем делать все возможное, настраиваться на каждый матч. А уже в конце посмотрим в турнирную таблицу. Надо просто каждый матч выигрывать.

«Андрей Шевченко сетовал, что я ворота заколдовал»

— В ушедшем году ты впервые был вызван в национальную сборную. Кто первым сообщил, что Андрей Шевченко хочет тебя видеть?

— Мне написал смс знакомый журналист. А в это время меня Соболь на тренировку забирал, и пока я читал сообщение, Эдику позвонил администратор и сказал:«Спроси, какой Шева хочет номер, его в сборную вызвали». Получается, из двух источников практически одновременно узнал о приглашении, а потом и официальный вызов пришел.

— Понятно, что авансом. Как тебе показалось, не разочаровал Андрея Шевченко на тренировках? Как-то он тебя поддержал? Ведь ты реально абсолютный новичок?

— Подсказывал. В раздевалке рассказывал о «Челси», было упражнение, где он вратарям помогал. Там еще интересно получилось, он не мог мне забить, начал шутя говорить, что я ворота заколдовал.

Когда о «Челси» вспоминал, разговаривал с тренером вратарей, что главное для нас - позиция. Говорил он, именно как нападающий:«Форвард смотрит, где вратарь стоит, и я тоже всегда на вратаря гляну, а потом на мяч. А если нет времени, то смотрю на мяч и бью по памяти. Поэтому главное позицию правильную выбирать».

Вообще, много подсказывал на тренировках. И вроде не говорил, что плохо тренируюсь. Если первый раз вызвал, второй, надеюсь, лицом в грязь не ударил.

— Кто-то взял над тобой шефство в плане адаптации, поддержки?

—Так ведь многих знаю. С тех пор, когда в «Динамо» был, с Ярмоленко, Сидорчуком, Хачериди знаком, из «Шахтера» Кривцова и Степаненко знал, почти со всеми был знаком лично. Вы не представляете, какой сумасшедший коллектив в сборной. Все друг друга поддерживают всегда.

— ФФУ подбила итоги года,и Вернидуб оказался лучшим тренером, с этим, наверное, не поспоришь. А с выбором лучшего игрока? Тебе же из ворот виднее было? Кого бы назвал?

— Думаю, Ярмоленко заслужил. Андрей здорово сыграл первую часть чемпионата, и закончил год неплохо. Думаю, все по делу.

— А в мире? С Роналду не ошиблись?

— Думаю, нет. Выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы, на мой взгляд, достоин. Опять же голосование было.

— А из вратарей кто, по-твоему, сильнейший на планете?

— Конечно, Мануэль Нойер.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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