ПСЖ минимально обыгрывает Ренн

«Ренн» – ПСЖ 0:1
Гол: 0:1 – 39 Дракслер.
«Ренн» – Костиль, Мешер, Бааль, Данзе, Ньяньон, Гуркюфф, Фернандес (Диакаби, 60), Андре, Прцич (Педро Энрике, 85), Гросицки, Калулу (Саид, 66).
ПСЖ – Трапп, Маркиньос, Курзава, Менье, Тиаго Силва, Матюиди, Мотта, Лукас Моура (Ди Мария, 77), Верратти, Дракслер (Рабьо, 73), Кавани (Бен-Арфа, 70).
Предупреждения: Верратти (29), Мотта (62).
Источник — Sport.ua
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