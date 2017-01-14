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ПСЖ минимально обыгрывает Ренн

Дракслер забил единственный гол в матче

  • 14.01.2017 20:00
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«Ренн» – ПСЖ  0:1
Гол:  0:1 – 39 Дракслер.

«Ренн» – Костиль, Мешер, Бааль, Данзе, Ньяньон, Гуркюфф, Фернандес (Диакаби, 60), Андре, Прцич (Педро Энрике, 85), Гросицки, Калулу (Саид, 66).
ПСЖ – Трапп, Маркиньос, Курзава, Менье, Тиаго Силва, Матюиди, Мотта, Лукас Моура (Ди Мария, 77), Верратти, Дракслер (Рабьо, 73), Кавани (Бен-Арфа, 70).

Предупреждения: Верратти (29), Мотта (62).

Источник — Sport.ua

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