ПСЖ минимально обыгрывает Ренн

Да никто его в Барселону не приглашал и никуда не звал. Кому он нужен.

эстафеты уже были))) мы и там и там 4-е)

Вообще Пидгрушная весь сезон испытывает проблемы с дыханием, поэтому с ходом печаль. По ее словам...