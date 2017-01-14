Барселона разгромила Лас-Пальмас

«Барселона» – «Лас-Пальмас» - 5:0
Голы: 1:0 – 14 Суарес, 2:0 – 52 Месси, 3:0 – 57 Суарес, 4:0 – 59 Туран, 5:0 – 80 Алеиш Видаль.
«Барселона» – тер Стеген, Алеиш Видаль, Умтити, Альба, Андре Гомеш (Ракитич, 62), Маскерано, Рафинья, Бускетс (Матье, 73), Туран, Месси, Суарес (Пако Алькасер, 68).
«Лас-Пальмас» – Варас, Лемос, Элдер Лопеш, Маседо, Гарсия Сантана (Артилес, 34), Боатенг, Виера, Эль-Жар (Ливая, 74), Гомес (Гарсия, 62), Домингес, Меса.
Предупреждения: Меса (2), Рафинья (25), Маскерано (29), Андре Гомеш (32), Элдер Лопеш (41), Боатенг (55), Ливая (77).
Источник — Sport.ua
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