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Барселона разгромила Лас-Пальмас

Суарес оформил дубль

  • 14.01.2017 19:25
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«Барселона» – «Лас-Пальмас» - 5:0
Голы:  1:0 – 14 Суарес,  2:0 – 52 Месси,  3:0 – 57 Суарес,  4:0 – 59 Туран,  5:0 – 80 Алеиш Видаль.

«Барселона» – тер Стеген, Алеиш Видаль, Умтити, Альба, Андре Гомеш (Ракитич, 62), Маскерано, Рафинья, Бускетс (Матье, 73), Туран, Месси, Суарес (Пако Алькасер, 68).
«Лас-Пальмас» – Варас, Лемос, Элдер Лопеш, Маседо, Гарсия Сантана (Артилес, 34), Боатенг, Виера, Эль-Жар (Ливая, 74), Гомес (Гарсия, 62), Домингес, Меса.

Предупреждения: Меса (2), Рафинья (25), Маскерано (29), Андре Гомеш (32), Элдер Лопеш (41), Боатенг (55), Ливая (77).

Источник — Sport.ua

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