Не те лисы без Мареза. Челси громит Лестер на Кинг Пауэр

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Для действующего чемпиона Англии турнирные задачи в текущем сезоне АПЛ, как ни парадоксально, отошли на второй план. «Лестер» застрял в нижней части турнирной таблицы: «лисы» вряд ли сумеют зацепиться за еврокубковую зону и в дальнейшем им необходимо приложить усилия для того, чтобы отдалить от себя зону вылета. В такой ситуации «Лестеру» стоит с запредельной самоотдачей выходить на матчи турниров, в которых есть перспективы. Так, неделю назад «Лестер» на «Гудисон Парк» одолел «Эвертон» в Кубке Англии. С нетерпением поклонники «Сити» ждут февральские матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых «лисам» предстоит противостоять «Севилье».



Перед поединком с «Челси» головной боли тренерскому штабу Клаудио Раньери добавило отсутствие лидера команды Рияда Мареза, отправившегося покорять Кубок африканских наций в составе сборной Алжира. Такая же причина не позволила «лисам» рассчитывать на помощь форварда Ислама Слимани. «Пенсионеры», рвущиеся к чемпионству, также лишились знаковой боевой единицы. В заявку на матч не попал бомбардир команды Диего Коста, которому слухи приписывают ссору с коучем «Челси» Антонио Конте. Кроме того, встречу пропускал Джон Терри, получивший красную карточку в Кубке Англии.



Уже на 2-й минуте поединка Ахмед Муса активными действиями создал себе момент, но с острого угла не сумел пробить Тибо Куртуа. После этого «пенсионеры» начали завоевывать территориальное пространство, а первая же угроза воротам «Лестера» стала результативной. Аспиликуэта сделал навес в штрафную, после отскока Азар отпасовал мяч Алонсо и тот пробил точно в угол.



Футболисты «Челси» еще некоторое время владели территориальным преимуществом, но затем игра переместилась в центр поля. Невысокий темп матча позволял хозяевам поля рассчитывать на свой шанс. Правда, подопечные Конте грамотно и аккуратно действовали возле своей штрафной, а попытки «лисов» вывести на ударную позицию Варди были безуспешными. До перерыва голевых возможностей у обеих команд было совсем немного. В конце тайма увеличить преимущество «Челси» мог Педро, который неудачно пробил после эффектного розыгрыша штрафного.



Ситуация для «Лестера» значительно ухудшилась в начале второй половины встречи. Виллиан заработал штрафной на правом фланге атаки и сам же выполнил навес со «стандарта». Защитникам удалось выбить мяч, но кожаный снаряд подобрал Алонсо, который через мгновение стал автором дубля. Не обошлось, правда, без рикошета. Добившись комфортного преимущества, «пенсионеры» раскрепостились и почувствовали себя хозяевами положения. А у хозяев поля без Рияда Мареза конструктив в созидательных действиях совсем не клеился.



Тлеющий фитилек интриги окончательно погас за двадцать минут до окончания поединка. После прострела Виллиана мяч от ноги вышедшего на перехват Шмайхеля опустился на голову Педро и тот с линии вратарской не промахнулся. Подопечные Раньери попытались организовать гол престижа, но по-настоящему острых моментов у ворот Куртуа так и не возникло.



В следующем туре «Лестер» ждет непростой поединок в гостях у «Саутгемптона», а «Челси» на своем поле проэкзаменует «Халл Сити».



«Лестер Сити» - «Челси» - 0:3 (0:1)

- Маркос Алонсо, 6, 51, Педро Родригес, 71

«Лестер Сити»: Каспер Шмайхель, Бен Чилвелл, Марк Олбрайтон (Дэнни Симпсон, '77), Кристиан Фухс, Уэс Морган, Ахмед Муса (Демарай Грэй, '72), Дэниэл Дринквотер, Нампалис Менди, Онинье-Уилфред Ндиди, Джейми Варди, Роберт Хут (Синдзи Окадзаки, '60)

«Челси»: Тибо Куртуа, Гари Кэхилл, Давид Луис, Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуэта, Н'Голо Канте, Неманья Матич, Педро Родригес (Рубен Лофтус-Чик, '84), Эден Азар (Сеск Фабрегас, '79), Виктор Мозес, Виллиан (Миши Бачуайи, '84)

Кристиан Фухс, 51.





Удары (в створ): 6 (2) - 5 (3)

Угловые: 3 - 5

Оффсайды: 1 - 1



ЛЕСТЕР - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Тишура Александр, Sport.ua

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