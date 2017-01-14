Арсенал разгромил Суонси, а Вест Хэм - Кристал Пэлас

«Сандерленд» – «Сток Сити» - 1:3
Голы: 0:1 – 15 Арнаутович, 0:2 – 22 Арнаутович, 0:3 – 34 Крауч, 1:3 – 40 Дефо.
«Сандерленд» – Манноне, Лав, Джилободжи, О′Ши, ван Анхолт, Родуэлл, Ларссон, Янузай, Денайер, Борини, Дефо.
«Сток Сити» – Грант, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Джонсон, Адам (Афеллай, 68), Уэлан, Шакири (Нгой, 89), Аллен, Арнаутович, Крауч.
Предупреждения: Адам (56), Джилободжи (62), ван Анхолт (72).
«Суонси» – «Арсенал» - 0:4
Голы: 0:1 – 37 Жиру, 0:2 – 54, автогол Корк, 0:3 – 67, автогол Нотон, 0:4 – 73 Санчес.
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Кингсли, Нотон, Моусон, Корк (Макберни, 71), Ки Сон Ен, Сигурдссон, Дайер (Фер, 55), Раутледж, Льоренте (Бастон, 70).
«Арсенал» – Чех, Мустафи, Монреаль, Габриэл, Косьельни, Озил (Перес, 79), Рэмзи, Ивоби, Джака, Санчес (Уэлбек, 79), Жиру (Окслейд-Чемберлен, 60).
Предупреждения: Ки Сон Ен (43), Фер (78).
«Бернли» – «Саутгемптон» - 1:0
Гол: 1:0 – 78 Бартон.
«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Хендрик, Марни (Бартон, 73), Дефур (Воукс, 74), Бойд, Барнс, Грэй (Тарковски, 87).
«Саутгемптон» – Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк, Хейбьерг, Ромеу, Тадич (Родригес, 68), Уорд-Проуз, Редмонд (Симс, 80), Лонг.
Предупреждения: Йосида (23), Марни (50), Ромеу (68).
«Халл» – «Борнмут» - 3:1
Голы: 0:1 – 3, пенальти Станислас, 1:1 – 32 Эрнандес, 2:1 – 50 Эрнандес, 3:1 – 62, автогол Мингз.
«Халл» – Якупович, Доусон, Дэвис, Робертсон, Магуайр, Мэйсон (Ливермор, 86), Клукас, Хаддлстоун, Снодграсс (Эвандро, 76), Диоманде, Эрнандес (Ньяссе, 83).
«Борнмут» – Боруц, Кук, Дэниэлс, Смит, Мингз, Артер, Серман, Уилшер, Станислас (Пью, 69), Фрэйзер (Кинг, 55), Афобе (Уилсон, 55).
Предупреждение: Смит (60).
«Уотфорд» – «Мидлсбро» - 0:0
«Уотфорд» – Гомес (Пантилимон, 66), Холебас (Суньига, 89), Предль, Кабуль, Кабаселе, Бехрами (Клеверли, 77), Капу, Дукуре, Бритос, Окака Чука, Дини.
«Мидлсбро» – Вальдес, Гибсон, Фабио, Эспиноса, Чемберс, Лидбиттер, Форшоу, де Рон, Френд, Стуани (Жестед, 65), Негредо.
Предупреждения: Окака Чука (78), Дини (90), Бритос (90), Фабио (90).
«Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» - 3:0
Голы: 1:0 – 68 Фегули, 2:0 – 79 Кэрролл, 3:0 – 86 Лансини.
«Вест Хэм» – Рэндолф, Рид, Огбонна (Байрэм, 46), Крессуэлл, Коллинз, Обианг, Антонио (Флетчер, 89), Лансини (Фернандеш, 87), Нобл, Фегули, Кэрролл.
«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Томкинс, Дилэйни, Уорд, Дэнн, Макартур (Ли Чун Юн, 70), Ледли (Шлупп, 81), Кабай, Таунсенд (Реми, 70), Панчон, Бентеке.
Предупреждения: Нобл (34), Ледли (38), Кэрролл (42), Байрэм (70), Лансини (87), Уорд (90).
Источник — Sport.ua
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