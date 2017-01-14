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Арсенал разгромил Суонси, а Вест Хэм - Кристал Пэлас

В Премьер-лиге состоялись матчи 21-го тура

  • 14.01.2017 18:57
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«Сандерленд» – «Сток Сити» - 1:3 
Голы:  0:1 – 15 Арнаутович,  0:2 – 22 Арнаутович,  0:3 – 34 Крауч,  1:3 – 40 Дефо.

«Сандерленд» – Манноне, Лав, Джилободжи, О′Ши, ван Анхолт, Родуэлл, Ларссон, Янузай, Денайер, Борини, Дефо.
«Сток Сити» – Грант, Мартинс Инди, Питерс, Шоукросс, Джонсон, Адам (Афеллай, 68), Уэлан, Шакири (Нгой, 89), Аллен, Арнаутович, Крауч.

Предупреждения: Адам (56), Джилободжи (62), ван Анхолт (72).

«Суонси» – «Арсенал» - 0:4
Голы:  0:1 – 37 Жиру,  0:2 – 54, автогол Корк,  0:3 – 67, автогол Нотон,  0:4 – 73 Санчес.

«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Кингсли, Нотон, Моусон, Корк (Макберни, 71), Ки Сон Ен, Сигурдссон, Дайер (Фер, 55), Раутледж, Льоренте (Бастон, 70).
«Арсенал» – Чех, Мустафи, Монреаль, Габриэл, Косьельни, Озил (Перес, 79), Рэмзи, Ивоби, Джака, Санчес (Уэлбек, 79), Жиру (Окслейд-Чемберлен, 60).

Предупреждения: Ки Сон Ен (43), Фер (78).

«Бернли» – «Саутгемптон» - 1:0
Гол:  1:0 – 78 Бартон.

«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд, Лоутон, Ми, Хендрик, Марни (Бартон, 73), Дефур (Воукс, 74), Бойд, Барнс, Грэй (Тарковски, 87).
«Саутгемптон» – Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк, Хейбьерг, Ромеу, Тадич (Родригес, 68), Уорд-Проуз, Редмонд (Симс, 80), Лонг.

Предупреждения: Йосида (23), Марни (50), Ромеу (68).

«Халл» – «Борнмут» - 3:1
Голы:  0:1 – 3, пенальти Станислас,  1:1 – 32 Эрнандес,  2:1 – 50 Эрнандес,  3:1 – 62, автогол Мингз.

«Халл» – Якупович, Доусон, Дэвис, Робертсон, Магуайр, Мэйсон (Ливермор, 86), Клукас, Хаддлстоун, Снодграсс (Эвандро, 76), Диоманде, Эрнандес (Ньяссе, 83).
«Борнмут» – Боруц, Кук, Дэниэлс, Смит, Мингз, Артер, Серман, Уилшер, Станислас (Пью, 69), Фрэйзер (Кинг, 55), Афобе (Уилсон, 55).

Предупреждение: Смит (60).

«Уотфорд» – «Мидлсбро» - 0:0

«Уотфорд» – Гомес (Пантилимон, 66), Холебас (Суньига, 89), Предль, Кабуль, Кабаселе, Бехрами (Клеверли, 77), Капу, Дукуре, Бритос, Окака Чука, Дини.
«Мидлсбро» – Вальдес, Гибсон, Фабио, Эспиноса, Чемберс, Лидбиттер, Форшоу, де Рон, Френд, Стуани (Жестед, 65), Негредо.

Предупреждения: Окака Чука (78), Дини (90), Бритос (90), Фабио (90).

«Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» - 3:0
Голы:  1:0 – 68 Фегули,  2:0 – 79 Кэрролл,  3:0 – 86 Лансини.

«Вест Хэм» – Рэндолф, Рид, Огбонна (Байрэм, 46), Крессуэлл, Коллинз, Обианг, Антонио (Флетчер, 89), Лансини (Фернандеш, 87), Нобл, Фегули, Кэрролл.
«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Томкинс, Дилэйни, Уорд, Дэнн, Макартур (Ли Чун Юн, 70), Ледли (Шлупп, 81), Кабай, Таунсенд (Реми, 70), Панчон, Бентеке.

Предупреждения: Нобл (34), Ледли (38), Кэрролл (42), Байрэм (70), Лансини (87), Уорд (90).

Источник — Sport.ua

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