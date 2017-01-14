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Амбросий ЧАЧУА: «Дулуб делает акцент на качестве передач»

Нападающий «Карпат» - о начале работы на сборах

  • 14.01.2017 18:36
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Під керівництвом Олега Дулуба для «зелено-білих» це перші тренувальні збори. Тому у кожного футболіста є можливість аби показати свої найкращі якості на полі, котрі ще не встиг розгледіти новий тренер. Про перші дні перебування на зборах розповів другий бомбардир «Карпат» в цьому чемпіонаті Амбросій Чачуа.

– Як пройшла твоя відпустка, відпочивав у теплих країнах?
– Цього року вирішив на море не їхати, більше часу провів із сім’єю у Рівному. Там же і підтримував форму, ходив у тренажерний зал. Часу на відпочинок було достатньо.

– По тренуваннях видно, що ти дійсно тримав себе у тонусі...
– Тільки перші дні даються легко, а далі, думаю, буде важче (сміється). Можливо, навпаки, пізніше стане легше, бо вже звикнемо до цього об’єму роботи. Порівняно з попередніми зборами ми працюємо більше з м’ячем, а не бігаємо, але від цього зовсім не легше у фізичному плані. Для футболіста цікавіше, коли працюєш саме з м’ячами, отримуємо від цього велике задоволення.

– Чого найбільше вимагає від вас Олег Дулуб, на чому робить акцент?
– Великий акцент тренер робить на якість передач, вимагає, щоб ми намагались грати низом і тільки у рідкісних випадках піднімали м’яча вгору. Хоче, щоб за цей період ми краще розуміли один одного та звикли до кожного з гравців, аби склався той малюнок гри, який нам потрібен.

– До команди приєднався Артем Філімонов, можна сказати, конкурент, адже він грає на позиції, куди мітить ціла група молодих футболістів. Як він себе показує та чи немає проблем з адаптацією?
– Думаю, що жодних проблем не виникне. Особисто я Артема знаю вже більше 5-ти років, ще з часів, коли разом грали за молодіжні збірні України.

– На тренуваннях ви забиваєте чимало голів. Це відіграє якусь роль чи, в принципі, немає ніякого значення?
– І тренери, і футболісти говорять: «Як ти тренуєшся, так і виходиш на гру». Тому, якщо на тренуванні є момент, потрібно намагатись його реалізувати; як на мене, це все переноситься на гру.

– Зараз ти один із найрезультативніших опорників чемпіонату. Сьогодні на тренуванні, під час «двосторонки», ти тричі забив і віддав чистий гольовий пас. Ніхто інший такими результатами не похвалиться...
– Мені подобається грати на атаку, останнім часом, почав все більше підключатись та вриватись із глибини поля. Тому, якщо виникає така нагода, намагаюсь забивати м’ячі.

– Команда зараз у піднесеному стані, адже нарешті почалась робота...
– Так, все йде по плану, нічого не заважає. Надіюсь, що ми плідно проведемо ці збори та у хорошій формі підійдемо до початку чемпіонату.

Источник — ФК Карпаты

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