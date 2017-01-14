Харри Кейн установил рекорд Тоттенхэма

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн установил клубный рекорд. 23-летний футболист стал первым футболистом в истории «шпор», которому понадобилось меньше 100 матчей, чтобы забить 60 голов в Премьер-лиге. Поединок против «Вест Бромвич Альбион», в котором нападающий отметился тремя забитыми мячами, стал для Харри 99-м в элитном дивизионе Англии.



Отметим, что хет-трик в матче против «Вест Бромвич Альбион» стал для Кейна уже третьим в Премьер-лиге. По этому показателю Харри сравнялся с клубными рекордсменами – Робби Кином и Джермейном Дефо.

Источник — Footboom

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