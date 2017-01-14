Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Харри Кейн установил рекорд Тоттенхэма

Нападающий забил 60 голов за 99 матчей

  • 14.01.2017 18:14
  • 819 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн установил клубный рекорд. 23-летний футболист стал первым футболистом в истории «шпор», которому понадобилось меньше 100 матчей, чтобы забить 60 голов в Премьер-лиге. Поединок против «Вест Бромвич Альбион», в котором нападающий отметился тремя забитыми мячами, стал для Харри 99-м в элитном дивизионе Англии.

Отметим, что хет-трик в матче против «Вест Бромвич Альбион» стал для Кейна уже третьим в Премьер-лиге. По этому показателю Харри сравнялся с клубными рекордсменами – Робби Кином и Джермейном Дефо.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.