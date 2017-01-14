Лобановский попал в десятку самых влиятельных тренеров в истории

УЕФА определил топ-10 тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол, взяв во внимание наставников работавших с 1954-го года. Отсчет ведется с данного года, потому что именно в этом году возник Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

Топ-10 лучших тренеров в европейском футболе по версии УЕФА:

- Брайан Клаф (Англия)

- Йоханн Кройфф (Нидерланды)

- Висенте Дель Боске (Испания)

- Алекс Фергюсон (Шотландия)

- Эленио Эррера (Аргентина)

- Удо Латтек (Германия)

- Валерий Лобановский (Украина)

- Ринус Михелс (Нидерланды)

- Жозе Моуриньо (Португалия)

- Арриго Сакки (Италия)

Стоит отметить, что каких-либо определенных мест в этом топе нет. Также стоит упомянуть о том, что лишь один из тренеров продолжает работать - Жозе Моуриньо, который с лета минувшего года возглавляет «Манчестер Юнайтед».

Источник — УЕФА

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