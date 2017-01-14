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Лобановский попал в десятку самых влиятельных тренеров в истории

Экс-тренер «Динамо» оказался в одной компании с Фергюсоном, Дель Боске, Моуриньо

  • 14.01.2017 18:05
  • 632 просмотров
  • 3 комментария
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УЕФА определил топ-10 тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол, взяв во внимание наставников работавших с 1954-го года. Отсчет ведется с данного года, потому что именно в этом году возник Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

Топ-10 лучших тренеров в европейском футболе по версии УЕФА:

- Брайан Клаф (Англия)
- Йоханн Кройфф (Нидерланды)
- Висенте Дель Боске (Испания)
- Алекс Фергюсон (Шотландия)
- Эленио Эррера (Аргентина)
- Удо Латтек (Германия)
- Валерий Лобановский (Украина)
- Ринус Михелс (Нидерланды)
- Жозе Моуриньо (Португалия)
- Арриго Сакки (Италия)

Стоит отметить, что каких-либо определенных мест в этом топе нет. Также стоит упомянуть о том, что лишь один из тренеров продолжает работать - Жозе Моуриньо, который с лета минувшего года возглавляет «Манчестер Юнайтед».

Источник — УЕФА

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Комментарии
    mtitan72
      mtitan72, 14.01.2017 18:20
    +1
    ---Легенда.Годы идут а авторитет до сих пор жив.Браво и спасибо за признание.
    ---Вот так бы и с президентами Украины,но тут даже в 100 если бы попали было в радость.
    ---Я представляю как гордятся люди которые работали с таким великим человеком!!!
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    movkli
      movkli, 14.01.2017 18:26
    +2
    новость для тех, кто не понял первую новость))) чтобы не спрашивали на каком кто месте? и где Лобановский в списке? не считая, что в списке 9, а Лобановский в десятке)))
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    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 14.01.2017 18:50
    +1
    Егм, я что-то пропустил? Эту же самую новость я видел на спорт.юа буквально пару часов назад, только с другим заголовком.
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