Лобановский попал в десятку самых влиятельных тренеров в истории

УЕФА определил топ-10 тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол, взяв во внимание наставников работавших с 1954-го года. Отсчет ведется с данного года, потому что именно в этом году возник Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).
Топ-10 лучших тренеров в европейском футболе по версии УЕФА:
- Брайан Клаф (Англия)
- Йоханн Кройфф (Нидерланды)
- Висенте Дель Боске (Испания)
- Алекс Фергюсон (Шотландия)
- Эленио Эррера (Аргентина)
- Удо Латтек (Германия)
- Валерий Лобановский (Украина)
- Ринус Михелс (Нидерланды)
- Жозе Моуриньо (Португалия)
- Арриго Сакки (Италия)
Стоит отметить, что каких-либо определенных мест в этом топе нет. Также стоит упомянуть о том, что лишь один из тренеров продолжает работать - Жозе Моуриньо, который с лета минувшего года возглавляет «Манчестер Юнайтед».
Источник — УЕФА
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---Вот так бы и с президентами Украины,но тут даже в 100 если бы попали было в радость.
---Я представляю как гордятся люди которые работали с таким великим человеком!!!
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