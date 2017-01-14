Карпаты провели первую тренировку в Турции

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Після прильоту до Антальї та поселенні в готелі, «зелено-білі» отримали можливість відпочити з дороги і підійти до вечірнього тренування у добрих кондиціях. Зважаючи на те, що частину роботи карпатівці виконали ще у Львові, де тренувалися кілька днів, на втягування часу не витрачали.



Олег Дулуб та його помічники підійшли до тренувального процесу на зборах максимально відповідально – жодна хвилина не була витрачена даремно. Загалом же півторагодинне заняття пройшло на одному диханні. Як зазначав головний тренер раніше, на команду чекають дуже важкі збори, але зважаючи на те, що усі вправи гравці виконують із м’ячами, незадоволення на їхніх обличчях не було...

Источник — ФК Карпаты

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