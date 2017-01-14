Фернандес и Мойя покинут Звезду

«Звезда» планирует расстаться с защитником Айтором Фернандесом и нападающим Джонатаном Мойя.

Оба легионера не вернулись в расположение кропивницкой команды и, по всей видимости, покинут клуб этой зимой.

Если в случае с костариканцем возможен вариант с досрочным прекращением аренды, то ситуация с Айтором остается неизвестной, уйдет ли легионер в качестве свободного агента или же «Звезда» удастся выручить за него определенную сумму.

Оба игрока перешли в кропивницкий клуб летом прошлого года, однако не сумели закрепиться в статусе ключевых игроков. На счету 30-летнего испанца 8 поединков в чемпионате Украины. 26-летний Мойя, в свою очередь, выходил на поле в 11 матчах УПЛ.

Источник — Sportarena

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