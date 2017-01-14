Костевич дебютировал в Лехе с гола и ассиста

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Новичок «Леха» Владимир Костевич уже успел дебютировать за польский клуб.

В товарищеском матче против «Сокола» украинец провел на поле все 90 минут, сумел забить гол, а также отметиться результативной передачей.

Костевич забил ударом со штрафного на 67-й минуте (третий гол в матче), а «Лех» победил оппонентов 8:0.

Источник — Sport.ua

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