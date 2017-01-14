Тоттенхэм разгромил Вест Бромвич

«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич Альбион» 4:0
Голы: Гарри Кейн 12, Гарет Макаули 26 (авт.), Гарри Кейн 77, Гарри Кейн 82
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кайл Уокер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (Бен Дэвис 64), Гарри Кейн (Сон Хин Мин 90), Виктор Ваньяма, Эрик Дайер, Мусса Дембеле (Гарри Уинкс 83), Деле Алли, Кристиан Эриксен
«Вест Бромвич Альбион»: Бен Фостер, Юнас Ольссон, Клаудио Якоб, Джеймс Моррисон, Хосе Саломон Рондон, Мэтт Филлипс (Сэм Филд 90), Крис Брант (Джеймс Макклин 54), Насер Шадли (Хал Робсон-Кану 62), Гарет Макаули, Даррен Флетчер, Крэйг Доусон
Предупреждения: Юнас Ольссон 64, Гарет Макаули 70
Источник — Sport.ua
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