Тоттенхэм разгромил Вест Бромвич

Девушка действительно очень сексапильная. И чувством вкуса у нее все в порядке. Мне нравится.

Когда будут образы всех матчей чемпионата???????????

он не забил много мячей, кому-то он нравится, кому-то нет, но он делает то, что может», – сказал ...

Шо это за сорт авна, шо даже рашке не нужен? Я предполагал, шо туда может свалить, но видать авно...

Хто его туда возьмет??? Разве шо Ахметов купит Барселону. Но хто ее ему продаст?