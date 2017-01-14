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Александр СВАТОК: «Про переход в другой клуб даже не думал»

Защитник «Днепра» - о первой части сезона и своей карьере

  • 14.01.2017 17:08
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Центральний захисник «Дніпра» радий, що має достатньо ігрової практики

— Перед Новим роком на кілька днів з’їздив у Єгипет, — почав розмову Сваток, — а далі відпочивав разом із родиною та близькими друзями. Можна сказати, провів свята в сімейному колі.

— Команда вже зібралася, 15-го числа летить у Туреччину. Що знаєте про цей збір?
— Пройде в Анталії. Будуть звичайні тренувальні збіри.

— Цього сезону «Дніпро» пережив різке омолодження. Схожий «сценарій» реалізувався в більшості інших клубів УПЛ. Як оцінюєте ситуацію Ви — представник великої групи молодих гравців із українським громадянством?
— Здебільшого позитивно. Так, рівень чемпіонату дещо знизився, проте ми — молоді футболісти — отримали ігрову практику, обставини дають нам шанс зарекомендувати себе. Якби в Україні все було добре, про багатьох талановитих хлопців, які вже на слуху, ніхто б і не чув.

— Доволі масовий «відтік кадрів» за рубіж цієї зими набув нової грані: найпопулярнішим місцем роботи для наших гравців стала Туреччина…
— Я про перехід в інший клуб навіть не замислювався. Поки мене все влаштовує в «Дніпрі», тому нікуди переходити не збираюся. Принаймні найближчим часом. Якщо в клубі все буде добре, не бачу сенсу змінювати місце роботи.

— До основи дніпрян Вас почав підпускати Мирон Маркевич іще навесні 2014 року. Відтоді минуло два з половиною роки, проте фахівці кажуть, що за цей час Ви не завжди прогресували…
— Є правда в цих словах. На мою думку, головна причина — недостатня ігрова практика. Для того, щоби прогресувати, треба постійно грати. А у нас на моїй позиції іще рік тому виступали дуже класні футболісти — Дуглас, Мазух, із якими складно було конкурувати. Якщо чесно, відчував сильний психологічний тиск із цього приводу. Тепер я постійно граю, тому сподіваюся, що прогрес прийде.

— Як працюється з Дмитром Михайленком?
— Розумію його, бо давно з ним знайомий, давно з ним працюю. Розумію вимоги тренера, тактичну схему, за якою він хоче грати.

— Чи ставили перед командою завдання взяти Кубок України, для чого треба перемогти всього у двох матчах?
— Про це казав Михайленко (дослівно: «Давайте спробуємо виграти»), самі ми, гравці, між собою про говоримо, але офіційно таку ціль керівництво клубу не оголошувало.

— Це буде складніше зробити з огляду на те, що днями «Дніпро» залишили одразу сім виконавців — так чи інакше основних.
— Не знаю, що сказати… Мені здається, у нас є ті, хто може замінити їх.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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