Шахтер прибыл на сборы в Испанию

-----Ну с блефом можно согласиться,но зачем тогда эти заголовки проходили в самой Испании?А они п...

Лучше постановки чем переход одного кривоногого деревяного и тупого "топ игрока" из...

Закрыл бы ты свою варежку ,чумардрс бухой из чечни ! Где ты ,а где Дарио ? Да ,он профессион...

А был бы действительно честным, то вспомнил бы и про бревно в своем глазу.