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Шахтер прибыл на сборы в Испанию

«Горняки» проведут восемь дней в Ла-Манге

  • 14.01.2017 15:33
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Стартовал первый тренировочный сбор «горняков» в 2017 году.

Утром 14 января дончане взяли курс на Пиренейский полуостров, где будут готовиться к весенней части сезона. В Испанию «оранжево-черные» отправились в таком составе:

вратари: Никита Шевченко, Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий, Андрей Пятов;
защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Александр Кучер, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец;
полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Александр Зубков;
нападающие: Андрей Борячук, Филипп Будковский, Гиорги Арабидзе.

Бразильцы и аргентинский форвард Факундо Феррейра доберутся до места сбора самостоятельно.

В 13:10 по местному времени самолет с украинской делегацией на борту совершил посадку в аэропорту Мурсии. Затем команда на автобусе переезжает в небольшой курортный город Ла-Манга, где будет базироваться ближайшие восемь дней.

После обеда и небольшого отдыха «горняки» проведут первую тренировку в 2017 году.

Источник — ФК Шахтер

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