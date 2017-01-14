Дармштадт арендовал Сэма из Шальке

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Полузащитник Сидней Сэм проведет вторую половину сезона в «Дармштадте 98». Срок аренды рассчитан до 30 июня 2017 года.

«Для Сиднея очень важно получить игровую практику на уровне высшей лиги. Это поможет ему выйти на прежний уровень. Мы желаем Сиднею успехов», - заявил спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

Полузащитник, чей контракт рассчитан до 2018 года, провел 109 матчей в Бундеслиге, 13 из которых были в футболке «Шальке». В последние годы игрока преследовали травмы. В еврокубках он сыграл в восьми матчах, в Кубке Германии Сэм провел одну игру в составе «королевских синих». В 2014-м году Сэм перешёл в «Шальке» из леверкузенского «Байера».

Источник — ФК Шальке

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