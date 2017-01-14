Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Евгений Селезнев вышел в стартовом составе своего нового клуба «Карабюкспор» в матче 17-го тура чемпионата Турции против «Ахисара», соседа по турнирной таблице.
На 80-й минуте игры Селезнев поучаствовал в голевой атаке своего клуба, которая стала решающей в матче. «Карабюкспор» удалось добыть победу со счетом 1:0 и подняться на 10-е место в турнирной таблице.
На 93-й минуте игры Селезнев отметился желтой карточкой. Напомним, что другой украинский футболист «Карабюкспора» Александр Рыбка на поле не появился в связи с травмой.
Видеообзор матча:
Видеообзор матча:
Источник — Sport.ua
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