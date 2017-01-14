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Роман ПЕЦ: «Металлист 1925 собирал больше зрителей, чем Шахтер»

Директор стадиона Металлист Роман Пец рассказал о предстоящем матче «Шахтера» с «Сельтой»

  • 14.01.2017 14:14
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Роман ПЕЦ: «Металлист 1925 собирал больше зрителей, чем Шахтер»
По словам Пеца, на матче 1/16 Лиги Европы «Шахтер» - «Сельта» наверняка будет аншлаг. 
 
«Мы на поле после последней игры сделали все необходимые работы. Сейчас поле находится в состоянии сна, и для того, чтобы будить, нужно понимать, когда будет игра. Договор не подписан, поэтому пока я не могу заверить, что 23 февраля матч состоится.
 
Но с другой стороны, есть наша агрономы, есть агрономы «Шахтера» они примут решение, когда включать подогрев.
 
У нас стадион функционирует 24 часа в сутки, у нас и академия футбольного клуба, и офисные помещения работают, и другие спортивные залы. Сейчас на предприятии работает около 100 человек. Полгода назад мы начали жить активной жизнью, у нас появилась команда «Металлист 1925», она хоть и любительская, но все игры проводила на нашем стадионе, и собирала зрителей побольше, чем «Шахтер».
 
Я думаю, что на игре с «Сельтой» стадион будет забит до отказа. Последний футбол был в ноябре, люди скучают. Кроме того, в Харькове очень много людей с востока, с того же Донецка», – говорит Пец.
 

Источник — Комсомольская правда

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