Юсов и Сергийчук на просмотре в Олимпике

© veres.club. Михаил Сергийчук

В расположение «Олимпика», который с 18-го января примет участие в Мемориале Макарова, прибыли двое потенциальных новичков – Дмитрий Юсов и Михаил Сергийчук. 23-летний полузащитник Юсов – воспитанник запорожского «Металлурга». Последним его клубом была кишиневская «Дачия».

25-летний форвард Сергийчук выступал в «Карпатах» и «Говерле». В этом сезоне Сергийчук защищает цвета ровненского «Вереса». В первой половине сезона Сергийчук провел 17 матчей, в которых забил 4 мяча.

Источник — Sport.ua

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