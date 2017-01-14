Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юсов и Сергийчук на просмотре в Олимпике

Команда Романа Санжара просматривает потенциальных новичков

  • 14.01.2017 13:55
  • 470 просмотров
  • 0 комментария
Метки
veres.club. Михаил Сергийчук
© veres.club. Михаил Сергийчук

В расположение «Олимпика», который с 18-го января примет участие в Мемориале Макарова, прибыли двое потенциальных новичков – Дмитрий Юсов и Михаил Сергийчук. 23-летний полузащитник Юсов – воспитанник запорожского «Металлурга». Последним его клубом была кишиневская «Дачия».

25-летний форвард Сергийчук выступал в «Карпатах» и «Говерле». В этом сезоне Сергийчук защищает цвета ровненского «Вереса». В первой половине сезона Сергийчук провел 17 матчей, в которых забил 4 мяча. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.