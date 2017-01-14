Юсов и Сергийчук на просмотре в Олимпике

В расположение «Олимпика», который с 18-го января примет участие в Мемориале Макарова, прибыли двое потенциальных новичков – Дмитрий Юсов и Михаил Сергийчук. 23-летний полузащитник Юсов – воспитанник запорожского «Металлурга». Последним его клубом была кишиневская «Дачия».
25-летний форвард Сергийчук выступал в «Карпатах» и «Говерле». В этом сезоне Сергийчук защищает цвета ровненского «Вереса». В первой половине сезона Сергийчук провел 17 матчей, в которых забил 4 мяча.
Источник — Sport.ua
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