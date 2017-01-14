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Лобановский вошел в «десятку» лучших тренеров всех времен

УЕФА включил бывшего наставника киевского «Динамо» в рейтинг лучших специалистов мирового футбола

  • 14.01.2017 13:47
  • 1265 просмотров
  • 3 комментария
Метки
УЕФА, Валерий Лобановский
© УЕФА, Валерий Лобановский
Официальный сайт УЕФА опубликовал список из десяти тренеров, которые внесли наибольший вклад в развитие футбола с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций в 1954 году.
 
В десятку вошел легендарный тренер киевского «Динамо» Валерий Васильевич Лобановский, которого сайт организации в своем материале назвал «футбольным ученым».
 
В целом топ-десятка выглядит так: Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, Сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуриньо, Арриго Сакки.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Barbotage
      Barbotage, 14.01.2017 14:05
    -4
    а де ж Блохін? Нема? - будєм разбіраться...
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    уух
    online
      уух, 14.01.2017 14:34
    0
    а почему нет одного широко известного ( в узких кругах ) деятеля? ... браво, федерация!
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 14.01.2017 14:48
    0
    Кройф как игрок - да, украсит любую десятку лучших.
    Но как тренер?? Потренировал сборную и Барселону, выдал два-три хороших сезона...
    Анчелотти поярче будет
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