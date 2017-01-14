Лобановский вошел в «десятку» лучших тренеров всех времен

Официальный сайт УЕФА опубликовал список из десяти тренеров, которые внесли наибольший вклад в развитие футбола с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций в 1954 году.
В десятку вошел легендарный тренер киевского «Динамо» Валерий Васильевич Лобановский, которого сайт организации в своем материале назвал «футбольным ученым».
В целом топ-десятка выглядит так: Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, Сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуриньо, Арриго Сакки.
Источник — ФК Динамо Киев
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Но как тренер?? Потренировал сборную и Барселону, выдал два-три хороших сезона...
Анчелотти поярче будет
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