Лобановский вошел в «десятку» лучших тренеров всех времен

© УЕФА, Валерий Лобановский

Официальный сайт УЕФА опубликовал список из десяти тренеров, которые внесли наибольший вклад в развитие футбола с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций в 1954 году.

В десятку вошел легендарный тренер киевского «Динамо» Валерий Васильевич Лобановский, которого сайт организации в своем материале назвал «футбольным ученым».

В целом топ-десятка выглядит так: Брайан Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, Сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуриньо, Арриго Сакки.

Источник — ФК Динамо Киев

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