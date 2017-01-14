Вместе с основой Динамо на сборы отправятся 42 футболиста «молодежки»

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Сегодня завершился зимний отпуск для игроков первой команды «Динамо», которые в течении двух дней двумя группами пройдут медосмотр в столичной клинике «Борис».

На испанский сбор отправится и объединенная юношеская и молодежная команды «Динамо», игроки которых уже прошли медобследование в «Борисе» за три предыдущих дня – с 11 по 13 января.

В воскресенье, 15 января, после обеда команда соберется на учебно-тренировочной базе в Конча-Заспе, а на следующий день рано утром отправится чартерным рейсом в Малагу. Уже вечером в день прилета в расписании команды значится тренировка, которая начнется в 18:00 по местному времени (разница с киевским временем составляет один час).

Динамовская молодежь в этом году по требованию Сергея Реброва будет базироваться значительно ближе к первой команде, чем год назад. Расстояние от Gran Hotel Benahavis, расположенном в Бенаависе и в котором остановится «Динамо» U19/U21, до отеля La Quinta, расположенном в непосредственной близости от Футбольного центра Марбельи и в котором уже традиционно базируется основа «бело-синих», можно преодолеть всего за 15 минут езды.

Таким образом, Сергей Ребров сможет регулярно «призывать» в расположение первой команды и задействовать игроков молодежки. К слову, некоторые из них уже с первых дней и на протяжении всего сбора будут работать с «основой». В частности, речь идет о Владимире Маханькове, Зурабе Очигаве, Павле Лукьянчуке, Александре Тымчике, Павле Ореховском, Богдане Михайличенко, Владимире Шепелеве. Однако этот список носит предварительный характер, и он еще может поменяться решением тренерского штаба.

Всего же в списке объединенной молодежки 42 игрока, включая перечисленных выше. Примечательно, что есть в этом списке как игроки 1996-го года рождения, так и 2000-го, для некоторых эти сборы будут первыми такого серьезного уровня. Объединяет их одно – огромное желание работать, доказывать и нетерпение, с которым все ожидают начала тренировочных сборов.

Источник — ФК Динамо Киев

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