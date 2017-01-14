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Молодежная команда Шахтера вышла из отпуска

Подопечные Валерия Кривенцова отправятся в Турцию

  • 14.01.2017 12:34
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Молодежная команда Шахтера вышла из отпуска
Молодежный состав «горняков» вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона. 14 января команда провела первую тренировку в этом году.
 
До 22 января молодежка будет заниматься в Счастливом, после чего отправится на сбор в Турцию. 
 
О том, как будет проходить межсезонная подготовка «Шахтера» U21, рассказал главный тренер Валерий Кривенцов. 
 
– Из отпуска мы вышли 11 января, провели организационное собрание, на котором озвучили команде план нашей подготовки в зимнее межсезонье. Первые два дня были посвящены медосмотру, а с 14 января начинаем тренироваться в двухразовом режиме: утром – кроссовая работа, вечером – тренажерный зал, аэробика и занятия непосредственно на поле с мячом. 
 
– Основной этап подготовки пройдет в Турции. Где команда будет базироваться и какова программа заграничных сборов?
– В Турции мы будем готовиться с 23 января по 17 февраля. Место дисклокации – город Белек, где уже не первый год проводит сборы дублирующий состав. Запланировали десять контрольных матчей, которые помогут подготовиться к сезону. 
 
– Есть ли какие-то кадровые изменения?
– Да, на сегодня решено, что Гиорги Арабидзе отправится на сборы с первой командой. Кроме того, с некоторыми мы вынуждены были расстаться. Взамен привлечем к тренировкам целый ряд воспитанников нашей Академии – игроков «Шахтера» U19. Предоставим ребятам шанс себя проявить, и те, кто будет соответствовать нашим требованиям, останутся в дубле. Можно сказать, что состав у нас омолодится. Также будем просматривать потенциальных новичков. Всего к сборам привлечем 22 полевых футболиста и троих вратарей.
 

Источник — ФК Шахтер

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