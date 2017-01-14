Алан Патрик вместе с бразильцами возвращается в Шахтер

© ФК Шахтер. Алан Патрик

25-летний полузащитник Алан Патрик возвращается в «Шахтер». Сам футболист разместил в соцсети фото, где он в компании Дентиньо, Фреда и Бернарда готовится к вылету в Европу из аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу.

Отметим, что сбор Шахтера в Испании должен начаться сегодня, 14 января. В этот день Горняки должны будут собраться в полном составе и приступить к тренировочному процессу под руководством Паулу Фонсеки. Что правда, латиноамериканские легионеры прежде должны будут пройти медицинский осмотр, который украинские футболисты, а также Дарио Срна и Гиорги Арабидзе последние два дня проходили в Киеве.

Напомним, Алан Патрик подписал контракт с Шахтером в 2011 году, но закрепиться в команде Мирчи Луческу не смог и последние несколько сезонов провел в бразильских клубах на правах аренды.

В составе Шахтера на счету хавбека всего 8 матчей и 1 забитый гол.



Vamos noisss ✈️🙏🏼 @mlkdentinho @fred08oficial @bernard #pretemporada #shakal Фото опубликовано Alan Patrick (@opatrickalan) Янв 13 2017 в 2:52 PST

Источник — Шахта

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