Зозуля отправился на матч против Атлетико

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Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля отправился вместе с командой на матч 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», который состоится в субботу, 14-го января, в 19:30 по киевскому времени.

Об этом сообщил сам футболист на своей странице в одной из социальных сетей: «Едем на игру в Мадрид! В наушниках мои любимые хиты в исполнении Ярмака и Wellni».

Источник — Sport.ua

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