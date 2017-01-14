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Зозуля отправился на матч против Атлетико

Украинский нападающий может сыграть против «матрасников»

  • 14.01.2017 11:53
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Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля отправился вместе с командой на матч 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», который состоится в субботу, 14-го января, в 19:30 по киевскому времени.
 
Об этом сообщил сам футболист на своей странице в одной из социальных сетей: «Едем на игру в Мадрид! В наушниках мои любимые хиты в исполнении Ярмака и Wellni».
 

Источник — Sport.ua

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