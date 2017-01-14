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Эскобар возвращается в Динамо

Колумбийский нападающий не смог договориться с «Мильонариосом»

  • 14.01.2017 11:45
  • 1510 просмотров
  • 3 комментария
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Эскобар возвращается в Динамо
Колумбийский нападающий «Динамо» Андрес Эскобар возвращается в киевскую команду. Эскобар и его представители вели переговоры с «Мильонариосом», за который игрок выступал на правах аренды, но не смогли договориться об условиях личного контракта.
 
Однако есть вероятность, что стороны пойдут на компромисс и соглашение будет подписано. В минувшем розыгрыше чемпионата Колумбии Эскобар сыграл 30 матчей и забил шесть мячей. 25-летний Эскобар пребывает на контракте у «Динамо» с 2011 года.
 

Источник — MatchDay

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Комментарии
    AndrosPatron
      AndrosPatron, 14.01.2017 11:53
    0
    Ггг, хто це
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    Brian10
      Brian10, 14.01.2017 12:13
    +1
    AndrosPatron, 14.01.2017 11:53
    Ггг, хто це
    Нападающий Динамо. Очередной гениальный трансфер Динамо.
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    zhyr
    online
      zhyr, 14.01.2017 13:07
    0
    схоже Динамо переходить на схему в 5 нападників
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