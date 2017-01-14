Эскобар возвращается в Динамо

Колумбийский нападающий «Динамо» Андрес Эскобар возвращается в киевскую команду. Эскобар и его представители вели переговоры с «Мильонариосом», за который игрок выступал на правах аренды, но не смогли договориться об условиях личного контракта.

Однако есть вероятность, что стороны пойдут на компромисс и соглашение будет подписано. В минувшем розыгрыше чемпионата Колумбии Эскобар сыграл 30 матчей и забил шесть мячей. 25-летний Эскобар пребывает на контракте у «Динамо» с 2011 года.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.