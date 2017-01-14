Динамо интересуется швейцарским нападающим

Форвард варшавской «Легии» Александар Прийович интересен киевскому «Динамо», которое пытается решить проблему с центрфорвардом. 26-летний нападающий уже получил предложение от греческого ПАОКа, однако руководство «Динамо» готово перехватить швейцарского футболиста.
Трансферная стоимость Прийовича оценивается в 1.3 миллиона евро. В нынешнем сезоне экс-игрок «Сьона», «Лозанны» и ряда других клубов провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Источник — Sport.ua
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чим він кращий Мораєса, Яремчука, Бєсєдіна? проблема не с центрфорвардом, а з тим, хто буде на нього паси віддавати
Кажется мне что с техникой у дуболомов киевских все впорядке, тактически необучены просто.
zhyr, 14.01.2017 11:24 чим він кращий Мораєса, Яремчука, Бєсєдіна? проблема не с центрфорвардом, а з тим, хто буде на нього паси віддавати Кажется мне что с техникой у дуболомов киевских все впорядке, тактически необучены просто.
ну, якщо при атаці більшість пасів йде суперникам, коли вони не можуть м"яч нормально прийняти, пас в один дотик віддати, тут не тренер винен.....це потрібно було в дитинстві вчити, а не зараз Реброву
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