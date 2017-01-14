Динамо интересуется швейцарским нападающим

Жаль что он не свалил с нашего чемпа ..((

Очередной Теодорчик,не забёт пару раз и сядет в глубокий запас,одно радует что не очень дорогой д...

Классный нападающий. У меня чуйка, что в Динамо заиграет. Только согласится ли?..

Ты прав конечно что этому учат в детстве, но реально "сильных малых" не берут, а тех у...