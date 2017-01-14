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Динамо интересуется швейцарским нападающим

Форвард «Легии» Александар Прийович может перейти в киевское «Динамо»

  • 14.01.2017 11:19
  • 655 просмотров
  • 8 комментария
Метки
Onet.pl, Александар Прийович
© Onet.pl, Александар Прийович
Форвард варшавской «Легии» Александар Прийович интересен киевскому «Динамо», которое пытается решить проблему с центрфорвардом. 26-летний нападающий уже получил предложение от греческого ПАОКа, однако руководство «Динамо» готово перехватить швейцарского футболиста.
 
Трансферная стоимость Прийовича оценивается в 1.3 миллиона евро. В нынешнем сезоне экс-игрок «Сьона», «Лозанны» и ряда других клубов провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ruslan17c
      ruslan17c, 14.01.2017 11:22
    +1
    Реалу непогані забив в ЛЧ треба брати
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    zhyr
      zhyr, 14.01.2017 11:24
    +3
    чим він кращий Мораєса, Яремчука, Бєсєдіна? проблема не с центрфорвардом, а з тим, хто буде на нього паси віддавати
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    H4des
    online
      H4des, 14.01.2017 11:24
    0
    Так одного уже взяли с чемпионата Польши, может не стоит? а то продадите опять за 5 лямом.
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    H4des
    online
      H4des, 14.01.2017 11:26
    0
    zhyr, 14.01.2017 11:24
    чим він кращий Мораєса, Яремчука, Бєсєдіна? проблема не с центрфорвардом, а з тим, хто буде на нього паси віддавати
    Кажется мне что с техникой у дуболомов киевских все впорядке, тактически необучены просто.
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    zhyr
      zhyr, 14.01.2017 11:32
    0
    H4des, 14.01.2017 11:26
    zhyr, 14.01.2017 11:24
    чим він кращий Мораєса, Яремчука, Бєсєдіна? проблема не с центрфорвардом, а з тим, хто буде на нього паси віддавати

    Кажется мне что с техникой у дуболомов киевских все впорядке, тактически необучены просто.
    ну, якщо при атаці більшість пасів йде суперникам, коли вони не можуть м"яч нормально прийняти, пас в один дотик віддати, тут не тренер винен.....це потрібно було в дитинстві вчити, а не зараз Реброву
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    H4des
    online
      H4des, 14.01.2017 11:37
    0
    zhyr, 14.01.2017 11:32
    H4des, 14.01.2017 11:26
    zhyr, 14.01.2017 11:24 чим він кращий Мораєса, Яремчука, Бєсєдіна? проблема не с центрфорвардом, а з тим, хто буде на нього паси віддавати Кажется мне что с техникой у дуболомов киевских все впорядке, тактически необучены просто.

    ну, якщо при атаці більшість пасів йде суперникам, коли вони не можуть м"яч нормально прийняти, пас в один дотик віддати, тут не тренер винен.....це потрібно було в дитинстві вчити, а не зараз Реброву
    Ты прав конечно что этому учат в детстве, но реально "сильных малых" не берут, а тех у кого техники ноль папики пропихивают)
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    Александр Овсиенко
    online
      Александр Овсиенко, 14.01.2017 11:37
    0
    Классный нападающий. У меня чуйка, что в Динамо заиграет. Только согласится ли?..
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    Sasha3110
    online
      Sasha3110, 14.01.2017 11:39
    -1
    Очередной Теодорчик,не забёт пару раз и сядет в глубокий запас,одно радует что не очень дорогой для Динамо!!!
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