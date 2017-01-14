Роман САНЖАР: «Если у Мохи не получится с другим клубом - он вернется»

© ФК Олимпик, Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» рассказал о начале подготовительного периода, возможном возвращении одного из экс-лидеров Мохи и предстоящем Мемориале Макарова.

- По первым дням радует, что ребята работают с большим энтузиазмом, - сказал Роман Санжар. – У игроков много эмоций, все делятся своими впечатлениями после отпусков. Но к тренировкам приступили с хорошим настроением, видно, соскучились за футболом. Хотя о какой-либо готовности еще рано говорить. Сейчас футболисты еще пройдут медосмотр, который даст нам больше информации к размышлению.

- Многие тренеры сетуют, что игроки не всегда вовремя успевают прибыть в расположение команды после отпусков. У вас с этим нет проблем?

- У нас тоже есть ребята, которых еще не видели после отпуска. Но это не какая-то внештатная ситуация. Со всеми заранее обо всем договорились. Работа идет по плану.

- Рассчитываете ли вы на Моху, с которым испанский “Химнастик” досрочно расторг контракт?

- Моха еще надеется на какие-то иные варианты. У него есть желание продолжить карьеру в другом клубе. Если у него с этим ничего не получится, вернется к нам.

- Кого из молодых ребят сейчас смотрите?

- Это нападающий Станислав Беленький, защитники Артем Козлов и Вадим Счастливцев, полузащитник Евгений Цымбалюк. Надеемся, они покажут себя с наилучшей стороны.

- В сборную U-17 вызван вратарь “Олимпика” Лтайф Дани Джуниор, который обладает хорошими антропометрическими данными – его рост 192 см, вес 86 кг. Он еще не готов для первой команды?

- Почему же? Если на него обратили внимание тренеры сборной, это еще больше доказывает, что у парня есть неплохие задатки. После того, как он вернется из лагеря сборной, собираемся привлечь его к занятиям с первой командой. Думаю, у нас подрастает перспективный вратарь. Голкиперам основы конкуренция не помешает.

- Мемориал Макарова стартует 17 января, но ваша первая встреча с чемпионом Киевской области “Джуниорс” назначена на день позже – на 18-е число.

- Считаю, это небольшой плюс для нас. Будет возможность чуть дольше позаниматься и подтянуть кондиции подопечных. Знаю, что кроме “Джуниорс” нам предстоит сразится с запорожским “Металллургом”, молодежкой “Стали” и “Колосом”, с которым встречались в минувшем розыгрыше. Пока характеризовать соперников не стану. Думаю, все находятся в равных условиях – только после отпусков.

- «Олимпик» является победителем прошлогоднего Мемориала Макарова. В этот раз будете ставить задачу победить в турнире или результаты не будут иметь первоочередного значения?

- Мемориал Макарова – достаточно хороший турнир для начального этапа подготовки. Безусловно, о результате нельзя забывать ни в коем случае, это имеет большое значение даже в контрольных матчах, ведь добавляет ребятам уверенности в своих силах, помогает лучше готовиться к следующим испытаниям. Когда команда выходит на поле, она всегда должна стремиться победить. В тоже время для нас важно будет проверить в деле старые связи, посмотреть, в каком функциональном состоянии пребывают исполнители, лучше их подготовить через игры. В обязательном порядке просмотрим потенциальных новичков, которых в нашем расположении в достаточном количестве, дадим им оценку, насколько они соответствуют нашему уровню и смогут ли помочь команде в официальных матчах. Надеюсь, участие в этом турнире будет иметь для нас только положительные итоги.

- Думаете, для ребят станет дополнительным стимулом призовой фонд турнира в 200 тысяч гривен?

- Надеюсь, это в определенной мере заведет подопечных. Пускай стараются показать себя перед тренерским штабом. У нас впереди много ответственных матчей в чемпионате, и как раз на этом этапе и на сборе в Турции определимся с теми игроками, с которыми нам по пути.

Источник — ФК Олимпик

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