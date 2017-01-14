Дарио СРНА: «Я остаюсь в Шахтере»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна принял решение не покидать донецкий клуб.
«Мое сердце принадлежит «Шахтеру», об этом я всегда говорил и так будет всегда. Я остаюсь в «Шахтере» и доволен этим решением. Я послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в «Шахтере» и выиграть с командой чемпионат.
Я принял правильное решение. А что касается интереса со стороны «Барселоны», я не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в «Шахтере», — сказал Срна.
Ранее сообщалось об интересе к Срне со стороны «Барселоны», которая видела в хорвате потенциальную замену Алейшу Видалю.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Просто Бутко жалко!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.