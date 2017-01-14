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Дарио СРНА: «Я остаюсь в Шахтере»

Хорватский полузащитник «Шахтера» не перейдет в «Барселону»

  • 14.01.2017 10:44
  • 1995 просмотров
  • 14 комментария
Метки
ФК Шахтер. Дарио Срна
© ФК Шахтер. Дарио Срна
Капитан «Шахтера» Дарио Срна принял решение не покидать донецкий клуб.
 
«Мое сердце принадлежит «Шахтеру», об этом я всегда говорил и так будет всегда. Я остаюсь в «Шахтере» и доволен этим решением. Я послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в «Шахтере» и выиграть с командой чемпионат.
 
Я принял правильное решение. А что касается интереса со стороны «Барселоны», я не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в «Шахтере», — сказал Срна.
 
Ранее сообщалось об интересе к Срне со стороны «Барселоны», которая видела в хорвате потенциальную замену Алейшу Видалю.
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Андрей Успех
      Андрей Успех, 14.01.2017 10:49
    +10
    раскрутили целую санту барбару с переходом срны в барселону,слава Богу фильм закончен.
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    Zhez53
    online
    Zhez53, 14.01.2017 10:52
    +2
    Может, это закончился 1- сезон сериала.
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    Marlen Umerov
    Marlen Umerov, 14.01.2017 10:56
    +1
    Я почему-то в этом и не сомневался...
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    Дьявол
      Дьявол, 14.01.2017 11:02
    0
    Вот и молодец! Идти куда-то на меньшие бабки с непонятными перспективами... А в "Шахтере" Дарио всегда будет королем. Правильное решение! От добра добра не ищут.
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    Дьявол
      Дьявол, 14.01.2017 11:03
    +7
    И тут слышен грустный вздох Бутко...
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    wolfwolf777
      wolfwolf777, 14.01.2017 11:06
    +3
    ну и хорошо, буду дальше продолжать болеть за Барселону!!!!))))
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    knmua
      knmua, 14.01.2017 11:07
    -2
    читай - Барселона жлобы, в Шахтере платят больше. это не упрек и не сарказм, играть осталось пару лет, а майку барсы в суп не бросишь и на хлеб не намажешь.
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    zirkaa
      zirkaa, 14.01.2017 11:10
    +5
    Барселона вообще знала что хотела купить сырну???
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    Zhez53
    online
    Zhez53, 14.01.2017 11:13
    +7
    zirkaa, 14.01.2017 11:10
    Барселона вообще знала что хотела купить сырну???
    Это и есть главный вопрос всей эпопеи!
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    zhyr
      zhyr, 14.01.2017 11:27
    +4
    knmua, 14.01.2017 11:07
    читай - Барселона жлобы, в Шахтере платят больше. это не упрек и не сарказм, играть осталось пару лет, а майку барсы в суп не бросишь и на хлеб не намажешь.
    а він ну такий бідний.....він за річну зарплатню забезпечив собі, дітям, може й внукам безбідне життя.....а так був шанс пограти за один з найсильніших клубів світу (притому далеко не безкоштовно)
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    udman11
    online
      udman11, 14.01.2017 11:33
    0
    Это просто супер!!!
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    wolfwolf777
      wolfwolf777, 14.01.2017 11:35
    0
    udman11, 14.01.2017 11:33
    Это просто супер!!!
    ______________________________________________________
    Просто Бутко жалко!!!
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    MIIKKA
    online
      MIIKKA, 14.01.2017 11:37
    +1
    Жаль что он не свалил с нашего чемпа ..((
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    Oleg.Groningen
    online
    Oleg.Groningen, 14.01.2017 11:45
    0
    Що не речення, то "Я","Я","Я".Головка від ...
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