Дарио СРНА: «Я остаюсь в Шахтере»

© ФК Шахтер. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна принял решение не покидать донецкий клуб.

«Мое сердце принадлежит «Шахтеру», об этом я всегда говорил и так будет всегда. Я остаюсь в «Шахтере» и доволен этим решением. Я послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в «Шахтере» и выиграть с командой чемпионат.

Я принял правильное решение. А что касается интереса со стороны «Барселоны», я не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в «Шахтере», — сказал Срна.

Ранее сообщалось об интересе к Срне со стороны «Барселоны» , которая видела в хорвате потенциальную замену Алейшу Видалю.

Источник — ТК Футбол

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