Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Луис Адриано перейдет в Спартак в понедельник

Нападающий «Милана» подпишет контракт со «Спартаком» на 3,5 года

  • 14.01.2017 10:26
  • 307 просмотров
  • 0 комментария
Метки
instagram.com/luizadrianinho. Луис Адриано
© instagram.com/luizadrianinho. Луис Адриано
Нападающий «Милана» Луис Адриано в ближайшее время перейдет в «Спартак». 
 
«Луис Адриано уже прошел медосмотр. Контракт сроком на 3,5 года будет подписан в понедельник», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. 
 
Таким образом, 29-летний бразилец 18 января отправится со «Спартаком» на первый зимний сбор в ОАЭ. 
 
Вчера вечером Адриано поужинал в Милане с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и вице-президентом «Милана» Адриано Галлиани.
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.